ВОЗ сообщила о рекордном росте числа случаев COVID-19 за неделю

В мире за минувшую неделю число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 4,6 миллиона. Об этом во вторник сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечая, что это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19.

С 14 по 20 декабря на планете были зарегистрированы 4 612 790 новых случаев заражения и более 79 тысяч летальных исходов. Число заболевших и скончавшихся от коронавируса выросло - на 6% и 4% соответственно. Предыдущий недельный антирекорд заболеваемости был зафиксирован с 7 по 13 декабря - свыше 4,3 миллиона, пишет ТАСС.

По данным ВОЗ, больше всего заболевших прибавилось в Северной и Южной Америке - более 2,3 миллиона, а в Европе за семь дней было зарегистрировано больше всего смертей - свыше 36 тысяч. В Соединенных Штатах число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,6 миллиона. Далее следуют Бразилия (более 326 тысяч новых случаев) и Турция (194 тысячи).