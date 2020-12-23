Вышел трейлер продолжения "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи

Довольно большой хит VHS-эпохи, комедия 1988 года "Поездка в Америку" (Coming to America), обзавелась давно обещанным сиквелом - на YouTube доступен трейлер ленты "Поездка в Америку 2" (Coming 2 America).

Что примечательно, 59-летний Эдди Мёрфи, звезда 80-х, с тех пор, похоже, практически не изменился. Он играет Акима Джоффера, монарха вымышленного африканского государства Замунда, который опять отправляется в США - чтобы отыскать там своего сына, наследного принца. Сопровождает его неизменный слуга Сэмми (вновь Арсенио Холл).

Причем у обоих, как и в первом фильме, помимо главных, еще и по нескольку второстепенных ролей (например, в оригинальной картине Холл сыграл трансвестита в баре).

В других ролях: Жермен Фаулер, Лесли Джонс, Трэйси Морган, Шэри Хидли, Тейяна Тейлор, Уэсли Снайпс и Джеймс Эрл Джонс - тот самый, что голос Дарта Вейдера в "Звездных войнах".

Режиссер - Крэйг Брюэр, снявший с Мёрфи байопик прошлого года "Меня зовут Долемайт" и престранный "Стон черной змеи" с Тимберлейком, Сэмюэлом Л. Джексоном и не очень одетой Кристиной Риччи.

Сценарий написали авторы оригинальной "Поездки" Бэрри Блауштейн и Дэвид Шеффилд. На счету которых, помимо прочего, "Чокнутый профессор" и несколько частей "Полицейской академии".

Премьера - на Amazon Prime Video 5 марта 2021 года.