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23.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 14,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5652
  • 2 Санкт-Петербург 3749
  • 3 Московская область 1540
  • 4 Нижегородская область 498
  • 5 Псковская область 416
  • 6 Свердловская область 402
  • 7 Архангельская область 393
  • 8 Воронежская область 391
  • 9 Ростовская область 379
  • 10 Республика Карелия 374
  • 11 Вологодская область 374
  • 12 Республика Крым 353
  • 13 Хабаровский край 345
  • 14 Пермский край 335
  • 15 Красноярский край 331
  • 16 Самарская область 307
  • 17 Челябинская область 305
  • 18 Ульяновская область 286
  • 19 Республика Коми 281
  • 20 Мурманская область 276
  • 21 Волгоградская область 274
  • 22 Саратовская область 270
  • 23 Иркутская область 269
  • 24 Забайкальский край 249
  • 25 Ставропольский край 244
  • 26 Кировская область 243
  • 27 Омская область 241
  • 28 Приморский край 240
  • 29 Тверская область 235
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 225
  • 31 Ленинградская область 224
  • 32 Алтайский край 215
  • 33 Новгородская область 212
  • 34 Брянская область 207
  • 35 Тульская область 207
  • 36 Удмуртская Республика 206
  • 37 Республика Бурятия 203
  • 38 Калининградская область 203
  • 39 Пензенская область 198
  • 40 Республика Саха (Якутия) 193
  • 41 Ярославская область 190
  • 42 Томская область 189
  • 43 Белгородская область 188
  • 44 Краснодарский край 188
  • 45 Владимирская область 184
  • 46 Астраханская область 183
  • 47 Курская область 182
  • 48 Республика Хакасия 180
  • 49 Ивановская область 179
  • 50 Ямало-Ненецкий автономный округ 178
  • 51 Оренбургская область 176
  • 52 Орловская область 175
  • 53 Калужская область 173
  • 54 Липецкая область 166
  • 55 Тюменская область 166
  • 56 Новосибирская область 161
  • 57 Республика Башкортостан 161
  • 58 Республика Дагестан 158
  • 59 Смоленская область 157
  • 60 Тамбовская область 153
  • 61 Сахалинская область 148
  • 62 Кемеровская область 147
  • 63 Чеченская Республика 146
  • 64 Амурская область 140
  • 65 Рязанская область 136
  • 66 Республика Чувашия 125
  • 67 Костромская область 112
  • 68 Республика Калмыкия 110
  • 69 Курганская область 105
  • 70 Республика Татарстан 102
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 101
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 91
  • 73 Республика Адыгея 90
  • 74 Республика Ингушетия 88
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 76 Республика Мордовия 86
  • 77 Севастополь 83
  • 78 Камчатский край 77
  • 79 Республика Тыва 64
  • 80 Республика Алтай 57
  • 81 Республика Марий Эл 53
  • 82 Магаданская область 38
  • 83 Еврейская автономная область 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 933 753 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0,2%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%
  • 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 549 летальных случаев
  • Санкт-Петербург 75
  • Москва 73
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 21
  • Пермский край 20
  • Воронежская область 16
  • Свердловская область 16
  • Иркутская область 15
  • Тульская область 14
  • Краснодарский край 13
  • Нижегородская область 13
  • Алтайский край 13
  • Ивановская область 12
  • Республика Чувашия 12
  • Республика Хакасия 12
  • Республика Коми 9
  • Вологодская область 9
  • Челябинская область 9
  • Омская область 9
  • Республика Крым 8
  • Липецкая область 7
  • Смоленская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Саратовская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область 5
  • Московская область 5
  • Рязанская область 5
  • Астраханская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Республика Бурятия 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Ярославская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Тюменская область 4
  • Калужская область 3
  • Курская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Оренбургская область 3
  • Курганская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Брянская область 2
  • Владимирская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Пензенская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Костромская область 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 52 461 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 447 человек
  • Москва 5228
  • Санкт-Петербург 2617
  • Московская область 1234
  • Хабаровский край 508
  • Красноярский край 448
  • Нижегородская область 415
  • Свердловская область 405
  • Архангельская область 388
  • Ростовская область 384
  • Воронежская область 379
  • Пермский край 374
  • Республика Коми 369
  • Вологодская область 368
  • Республика Карелия 354
  • Тамбовская область 312
  • Тверская область 306
  • Самарская область 292
  • Иркутская область 286
  • Волгоградская область 277
  • Калининградская область 274
  • Мурманская область 273
  • Ставропольский край 268
  • Республика Крым 264
  • Псковская область 258
  • Забайкальский край 251
  • Ульяновская область 245
  • Алтайский край 243
  • Кировская область 241
  • Омская область 238
  • Ленинградская область 233
  • Новосибирская область 233
  • Ханты-Мансийский автономный округ 228
  • Ивановская область 226
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 218
  • Орловская область 209
  • Томская область 204
  • Удмуртская Республика 199
  • Саратовская область 198
  • Смоленская область 192
  • Республика Саха (Якутия) 190
  • Тульская область 189
  • Ярославская область 183
  • Республика Хакасия 178
  • Кемеровская область 176
  • Приморский край 176
  • Курская область 174
  • Оренбургская область 173
  • Владимирская область 171
  • Калужская область 165
  • Тюменская область 159
  • Новгородская область 142
  • Белгородская область 139
  • Амурская область 135
  • Рязанская область 131
  • Кабардино-Балкарская Республика 131
  • Пензенская область 129
  • Краснодарский край 124
  • Республика Дагестан 120
  • Республика Чувашия 118
  • Сахалинская область 114
  • Республика Бурятия 112
  • Костромская область 110
  • Севастополь 110
  • Липецкая область 102
  • Курганская область 101
  • Республика Адыгея 97
  • Астраханская область 93
  • Карачаево-Черкесская Республика 84
  • Республика Мордовия 84
  • Республика Башкортостан 82
  • Республика Северная Осетия - Алания 78
  • Чеченская Республика 77
  • Камчатский край 69
  • Республика Алтай 60
  • Республика Тыва 48
  • Республика Марий Эл 46
  • Республика Калмыкия 44
  • Магаданская область 42
  • Брянская область 38
  • Челябинская область 33
  • Еврейская автономная область 30
  • Республика Ингушетия 29
  • Республика Татарстан 22

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 343 967 человек.

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