За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 14,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5652
- 2 Санкт-Петербург 3749
- 3 Московская область 1540
- 4 Нижегородская область 498
- 5 Псковская область 416
- 6 Свердловская область 402
- 7 Архангельская область 393
- 8 Воронежская область 391
- 9 Ростовская область 379
- 10 Республика Карелия 374
- 11 Вологодская область 374
- 12 Республика Крым 353
- 13 Хабаровский край 345
- 14 Пермский край 335
- 15 Красноярский край 331
- 16 Самарская область 307
- 17 Челябинская область 305
- 18 Ульяновская область 286
- 19 Республика Коми 281
- 20 Мурманская область 276
- 21 Волгоградская область 274
- 22 Саратовская область 270
- 23 Иркутская область 269
- 24 Забайкальский край 249
- 25 Ставропольский край 244
- 26 Кировская область 243
- 27 Омская область 241
- 28 Приморский край 240
- 29 Тверская область 235
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 225
- 31 Ленинградская область 224
- 32 Алтайский край 215
- 33 Новгородская область 212
- 34 Брянская область 207
- 35 Тульская область 207
- 36 Удмуртская Республика 206
- 37 Республика Бурятия 203
- 38 Калининградская область 203
- 39 Пензенская область 198
- 40 Республика Саха (Якутия) 193
- 41 Ярославская область 190
- 42 Томская область 189
- 43 Белгородская область 188
- 44 Краснодарский край 188
- 45 Владимирская область 184
- 46 Астраханская область 183
- 47 Курская область 182
- 48 Республика Хакасия 180
- 49 Ивановская область 179
- 50 Ямало-Ненецкий автономный округ 178
- 51 Оренбургская область 176
- 52 Орловская область 175
- 53 Калужская область 173
- 54 Липецкая область 166
- 55 Тюменская область 166
- 56 Новосибирская область 161
- 57 Республика Башкортостан 161
- 58 Республика Дагестан 158
- 59 Смоленская область 157
- 60 Тамбовская область 153
- 61 Сахалинская область 148
- 62 Кемеровская область 147
- 63 Чеченская Республика 146
- 64 Амурская область 140
- 65 Рязанская область 136
- 66 Республика Чувашия 125
- 67 Костромская область 112
- 68 Республика Калмыкия 110
- 69 Курганская область 105
- 70 Республика Татарстан 102
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 101
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 91
- 73 Республика Адыгея 90
- 74 Республика Ингушетия 88
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 76 Республика Мордовия 86
- 77 Севастополь 83
- 78 Камчатский край 77
- 79 Республика Тыва 64
- 80 Республика Алтай 57
- 81 Республика Марий Эл 53
- 82 Магаданская область 38
- 83 Еврейская автономная область 27
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 933 753 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0,2%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%
- 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6%
За последние сутки подтверждено 549 летальных случаев
- Санкт-Петербург 75
- Москва 73
- Ростовская область 28
- Красноярский край 21
- Пермский край 20
- Воронежская область 16
- Свердловская область 16
- Иркутская область 15
- Тульская область 14
- Краснодарский край 13
- Нижегородская область 13
- Алтайский край 13
- Ивановская область 12
- Республика Чувашия 12
- Республика Хакасия 12
- Республика Коми 9
- Вологодская область 9
- Челябинская область 9
- Омская область 9
- Республика Крым 8
- Липецкая область 7
- Смоленская область 7
- Ленинградская область 7
- Саратовская область 7
- Новосибирская область 7
- Волгоградская область 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Московская область 5
- Рязанская область 5
- Астраханская область 5
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Республика Бурятия 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Ярославская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Тюменская область 4
- Калужская область 3
- Курская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Оренбургская область 3
- Курганская область 3
- Республика Алтай 3
- Брянская область 2
- Владимирская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Башкортостан 2
- Пензенская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 52 461 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 447 человек
- Москва 5228
- Санкт-Петербург 2617
- Московская область 1234
- Хабаровский край 508
- Красноярский край 448
- Нижегородская область 415
- Свердловская область 405
- Архангельская область 388
- Ростовская область 384
- Воронежская область 379
- Пермский край 374
- Республика Коми 369
- Вологодская область 368
- Республика Карелия 354
- Тамбовская область 312
- Тверская область 306
- Самарская область 292
- Иркутская область 286
- Волгоградская область 277
- Калининградская область 274
- Мурманская область 273
- Ставропольский край 268
- Республика Крым 264
- Псковская область 258
- Забайкальский край 251
- Ульяновская область 245
- Алтайский край 243
- Кировская область 241
- Омская область 238
- Ленинградская область 233
- Новосибирская область 233
- Ханты-Мансийский автономный округ 228
- Ивановская область 226
- Ямало-Ненецкий автономный округ 218
- Орловская область 209
- Томская область 204
- Удмуртская Республика 199
- Саратовская область 198
- Смоленская область 192
- Республика Саха (Якутия) 190
- Тульская область 189
- Ярославская область 183
- Республика Хакасия 178
- Кемеровская область 176
- Приморский край 176
- Курская область 174
- Оренбургская область 173
- Владимирская область 171
- Калужская область 165
- Тюменская область 159
- Новгородская область 142
- Белгородская область 139
- Амурская область 135
- Рязанская область 131
- Кабардино-Балкарская Республика 131
- Пензенская область 129
- Краснодарский край 124
- Республика Дагестан 120
- Республика Чувашия 118
- Сахалинская область 114
- Республика Бурятия 112
- Костромская область 110
- Севастополь 110
- Липецкая область 102
- Курганская область 101
- Республика Адыгея 97
- Астраханская область 93
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Республика Мордовия 84
- Республика Башкортостан 82
- Республика Северная Осетия - Алания 78
- Чеченская Республика 77
- Камчатский край 69
- Республика Алтай 60
- Республика Тыва 48
- Республика Марий Эл 46
- Республика Калмыкия 44
- Магаданская область 42
- Брянская область 38
- Челябинская область 33
- Еврейская автономная область 30
- Республика Ингушетия 29
- Республика Татарстан 22
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 343 967 человек.