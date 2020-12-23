За сутки в России подтверждено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 14,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5652

2 Санкт-Петербург 3749

3 Московская область 1540

4 Нижегородская область 498

5 Псковская область 416

6 Свердловская область 402

7 Архангельская область 393

8 Воронежская область 391

9 Ростовская область 379

10 Республика Карелия 374

11 Вологодская область 374

12 Республика Крым 353

13 Хабаровский край 345

14 Пермский край 335

15 Красноярский край 331

16 Самарская область 307

17 Челябинская область 305

18 Ульяновская область 286

19 Республика Коми 281

20 Мурманская область 276

21 Волгоградская область 274

22 Саратовская область 270

23 Иркутская область 269

24 Забайкальский край 249

25 Ставропольский край 244

26 Кировская область 243

27 Омская область 241

28 Приморский край 240

29 Тверская область 235

30 Ханты-Мансийский автономный округ 225

31 Ленинградская область 224

32 Алтайский край 215

33 Новгородская область 212

34 Брянская область 207

35 Тульская область 207

36 Удмуртская Республика 206

37 Республика Бурятия 203

38 Калининградская область 203

39 Пензенская область 198

40 Республика Саха (Якутия) 193

41 Ярославская область 190

42 Томская область 189

43 Белгородская область 188

44 Краснодарский край 188

45 Владимирская область 184

46 Астраханская область 183

47 Курская область 182

48 Республика Хакасия 180

49 Ивановская область 179

50 Ямало-Ненецкий автономный округ 178

51 Оренбургская область 176

52 Орловская область 175

53 Калужская область 173

54 Липецкая область 166

55 Тюменская область 166

56 Новосибирская область 161

57 Республика Башкортостан 161

58 Республика Дагестан 158

59 Смоленская область 157

60 Тамбовская область 153

61 Сахалинская область 148

62 Кемеровская область 147

63 Чеченская Республика 146

64 Амурская область 140

65 Рязанская область 136

66 Республика Чувашия 125

67 Костромская область 112

68 Республика Калмыкия 110

69 Курганская область 105

70 Республика Татарстан 102

71 Кабардино-Балкарская Республика 101

72 Карачаево-Черкесская Республика 91

73 Республика Адыгея 90

74 Республика Ингушетия 88

75 Республика Северная Осетия-Алания 88

76 Республика Мордовия 86

77 Севастополь 83

78 Камчатский край 77

79 Республика Тыва 64

80 Республика Алтай 57

81 Республика Марий Эл 53

82 Магаданская область 38

83 Еврейская автономная область 27

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 933 753 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0,2%

2. Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%

3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,6% За последние сутки подтверждено 549 летальных случаев Санкт-Петербург 75

Москва 73

Ростовская область 28

Красноярский край 21

Пермский край 20

Воронежская область 16

Свердловская область 16

Иркутская область 15

Тульская область 14

Краснодарский край 13

Нижегородская область 13

Алтайский край 13

Ивановская область 12

Республика Чувашия 12

Республика Хакасия 12

Республика Коми 9

Вологодская область 9

Челябинская область 9

Омская область 9

Республика Крым 8

Липецкая область 7

Смоленская область 7

Ленинградская область 7

Саратовская область 7

Новосибирская область 7

Волгоградская область 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Московская область 5

Рязанская область 5

Астраханская область 5

Севастополь 5

Республика Дагестан 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Республика Бурятия 5

Республика Саха (Якутия) 5

Ярославская область 4

Республика Калмыкия 4

Тюменская область 4

Калужская область 3

Курская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Республика Ингушетия 3

Оренбургская область 3

Курганская область 3

Республика Алтай 3

Брянская область 2

Владимирская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Башкортостан 2

Пензенская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Кемеровская область 2

Хабаровский край 2

Костромская область 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 52 461 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 447 человек Москва 5228

Санкт-Петербург 2617

Московская область 1234

Хабаровский край 508

Красноярский край 448

Нижегородская область 415

Свердловская область 405

Архангельская область 388

Ростовская область 384

Воронежская область 379

Пермский край 374

Республика Коми 369

Вологодская область 368

Республика Карелия 354

Тамбовская область 312

Тверская область 306

Самарская область 292

Иркутская область 286

Волгоградская область 277

Калининградская область 274

Мурманская область 273

Ставропольский край 268

Республика Крым 264

Псковская область 258

Забайкальский край 251

Ульяновская область 245

Алтайский край 243

Кировская область 241

Омская область 238

Ленинградская область 233

Новосибирская область 233

Ханты-Мансийский автономный округ 228

Ивановская область 226

Ямало-Ненецкий автономный округ 218

Орловская область 209

Томская область 204

Удмуртская Республика 199

Саратовская область 198

Смоленская область 192

Республика Саха (Якутия) 190

Тульская область 189

Ярославская область 183

Республика Хакасия 178

Кемеровская область 176

Приморский край 176

Курская область 174

Оренбургская область 173

Владимирская область 171

Калужская область 165

Тюменская область 159

Новгородская область 142

Белгородская область 139

Амурская область 135

Рязанская область 131

Кабардино-Балкарская Республика 131

Пензенская область 129

Краснодарский край 124

Республика Дагестан 120

Республика Чувашия 118

Сахалинская область 114

Республика Бурятия 112

Костромская область 110

Севастополь 110

Липецкая область 102

Курганская область 101

Республика Адыгея 97

Астраханская область 93

Карачаево-Черкесская Республика 84

Республика Мордовия 84

Республика Башкортостан 82

Республика Северная Осетия - Алания 78

Чеченская Республика 77

Камчатский край 69

Республика Алтай 60

Республика Тыва 48

Республика Марий Эл 46

Республика Калмыкия 44

Магаданская область 42

Брянская область 38

Челябинская область 33

Еврейская автономная область 30

Республика Ингушетия 29

Республика Татарстан 22 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 343 967 человек. Биолог оценила новый штамм коронавируса