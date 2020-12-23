Застреливший трех жандармов француз найден мертвым

Жители департамента Пюи-де-Дом в центральной Франции могут больше не опасаться выходить на улицы. Вооруженный мужчина, подозреваемый в убийстве трех полицейских, которые прибыли на вызов от его жены в местной деревне, найден мертвым. Об этом у себя в Twitter сообщил глава МВД Пятой республики Жеральд Дерманен. Ранее полицейские предполагали, что злоумышленник находится в бегах.

По словам министра, которого цитирует Reuters, он уже направляется на место происшествия. Куда именно - не уточняется. Так что пока не ясно, совершил ли француз самоубийство, погиб при пожаре, который сам устроил, или же был ликвидирован в ходе спецоперации.

Накануне вечером к его дому прибыли два наряда полиции. Их вызвала женщина, обратившаяся за защитой от домашнего насилия. От супруга она спасалась на крыше дома, который мужчина затем поджег. Сначала он застрелил и ранил в ногу первых двух полицейских, а затем убил еще двоих. Известно, что пострадавшая женщина находится в безопасности.