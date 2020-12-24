"Аталанта" с Миранчуком упустила победу над "Болоньей"

"Аталанта" в 14-м туре чемпионата Италии по футболу, ведя со счетом 2:0, упустила победу над "Болоньей".

Чемпионат Италии по футболу ушел на каникулы. В среду были сыграны оставшиеся матчи 14-го тура. "Аталанта" Алексея Миранчука в гостях встречалась с "Болоньей". Полузащитник сборной России начал матч со скамейки запасных и вышел на поле в перерыве.

К этому времени клуб из Бергамо вел в счете 2:0. Причем оба забитых мяча побывали в воротах хозяев с интервалом почти в минуту. В обоих случаях отличился Луис Муриэль.

В перерыве тренерский штаб "Аталанты" заменил одного из лидеров Йосипа Иличича на Миранчука. Но проявить себя россиянин не смог. Голы Такэхиро Томиясу и Неуэна Паса принесли "Болонье" ничейный результат.

В других матчах тура лидер сезона "Милан" вырвал победу в компенсированное время у "Лацио" - 3:2. "Интер" на выезде одолел "Верону" - 2:1.

Матчи Серии А возобновятся третьего января.