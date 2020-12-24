Закон Республики Башкортостан от 21 декабря 2020 года № 350-з "О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 17 декабря 2020 года.

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Башкортостан на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан в сумме 203 627 847 821,28 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Республики Башкортостан в сумме 225 627 847 821,28 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Башкортостан в сумме 22 000 000 000,00 рубля;

4) источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан на 2022 год в сумме 217 034 199 517,48 рубля и на 2023 год в сумме 232 874 844 900,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Республики Башкортостан на 2022 год в сумме 223 734 199 517,48 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000 000 000,00 рубля, и на 2023 год в сумме 235 874 844 900,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 000 000 000,00 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Башкортостан на 2022 год в сумме 6 700 000 000,00 рубля и на 2023 год в сумме 3 000 000 000,00 рубля;

4) источники финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 40 Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 205-з "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Башкортостан, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан и бюджетами муниципальных образований Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (далее - бюджеты муниципальных районов и городских округов) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан, за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить, что налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан от акцизов на автомобильный, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, за исключением акцизов, поступающих в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", подлежат зачислению:

1) в бюджет Республики Башкортостан по нормативу 90 процентов;

2) в местные бюджеты по дифференцированным нормативам в размере 10 процентов:

а) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить, что государственные унитарные предприятия, созданные Республикой Башкортостан (за исключением государственных унитарных предприятий агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, указанных в части 2 настоящей статьи), производят отчисления в бюджет Республики Башкортостан в размере 25 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.

2. Установить, что государственные унитарные предприятия агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, производят отчисления в бюджет Республики Башкортостан в размере 0 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, до завершения реализации приоритетного инвестиционного проекта Республики Башкортостан.

Статья 6

Установить, что при зачислении в бюджет Республики Башкортостан безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета Республики Башкортостан, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета Республики Башкортостан для последующего доведения в установленном порядке до указанного казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставлены добровольные взносы (пожертвования).

Статья 7

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Башкортостан согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 8

Установить поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Установить, что органом, уполномоченным принимать решения об изменении сроков уплаты по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджет Республики Башкортостан, и региональным налогам в форме инвестиционного налогового кредита, является Министерство финансов Республики Башкортостан.

2. Установить предел общего объема бюджетных средств на предоставление отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов, части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Республики Башкортостан на 2021 год в сумме 500 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 500 000 000,00 рубля и на 2023 год в сумме 500 000 000,00 рубля.

3. Установить, что исполнение государственными унитарными предприятиями агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, реализующими приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, обязанности по уплате части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в том числе за предыдущие периоды, осуществляется в порядке, размерах и сроки, устанавливаемые Правительством Республики Башкортостан.

4. Установить предел общего объема бюджетных средств на предоставление инвестиционного налогового кредита по региональным налогам и налогу на прибыль организаций в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет Республики Башкортостан, на 2021 год в сумме 500 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 500 000 000,00 рубля и на 2023 год в сумме 500 000 000,00 рубля.

Статья 10

Казначейское обслуживание казначейских счетов, открытых Министерству финансов Республики Башкортостан, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Башкортостан в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 11

Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Республики Башкортостан, учитываются на казначейском счете, открытом Министерству финансов Республики Башкортостан в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Республики Башкортостан в Министерстве финансов Республики Башкортостан, в порядке, установленном Министерством финансов Республики Башкортостан.

Статья 12

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Республики Башкортостан, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований Республики Башкортостан:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) по целевым статьям (государственным программам Республики Башкортостан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 31 814 248 249,73 рубля, на 2022 год в сумме 30 283 475 452,33 рубля и на 2023 год в сумме 30 506 249 695,24 рубля.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 13

1. Установить, что в 2021-2023 годах из бюджета Республики Башкортостан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан, предоставляются субсидии (гранты в форме субсидий):

1) транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по государственным регулируемым ценам (тарифам), единым социальным проездным билетам и льготным проездным билетам железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, физическим лицам, осуществляющим разведение племенных лошадей и являющимся их владельцами, организациям, оказывающим услуги по выполнению сельскохозяйственных механизированных работ, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям, реализующим проекты по созданию и (или) модернизации хранилищ, тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), селекционно-генетических центров в птицеводстве и животноводстве, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;

4) ремонтным предприятиям в составе Ассоциации ремонтно-обслуживающих предприятий агропромышленного комплекса Республики Башкортостан, занятым в сфере производства и (или) модернизации сельскохозяйственной техники и расположенным на территории Республики Башкортостан;

5) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным инициативными группами  гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и (или) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, и (или) субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Республики Башкортостан, в целях реализации доходогенерирующих проектов;

6) крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое обеспечение в целях поддержки малых форм хозяйствования;

7) собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на территории которых находятся памятники природы республиканского значения, на возмещение расходов по обеспечению установленного режима их особой охраны;

8) субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан;

9) организациям, осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах, производстве кожи, изделий из кожи на территории Республики Башкортостан;

10) субъектам туристской индустрии, реализующим мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан;

11) государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан, на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

12) государственному унитарному предприятию Телерадиовещательная компания "Башкортостан" Республики Башкортостан, государственному унитарному предприятию Республики Башкортостан Башкирское издательство "Китап" имени Зайнаб Биишевой, акционерному обществу "Информационное агентство "Башинформ", государственному унитарному предприятию Республики Башкортостан Издательский дом "Республика Башкортостан", акционерному обществу "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана";

13) государственному унитарному предприятию Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением эксплуатации и бесперебойного функционирования государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан для нужд Республики Башкортостан;

14) государственному унитарному предприятию Башкирские художественные промыслы "Агидель" Республики Башкортостан в целях возмещения затрат, связанных с изготовлением подарочных наборов для новорожденных;

15) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с применением труда инвалидов, части затрат в связи с организацией стажировки инвалидов, выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования;

16) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения, на оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, с использованием объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионного соглашения;

17) специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение затрат, связанных с погребением отдельных категорий граждан;

18) юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению отдельных категорий инвалидов техническими средствами реабилитации;

19) юридическим лицам на возмещение затрат по обеспечению детей-инвалидов реабилитационными услугами;

20) субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан, на возмещение части затрат по созданию, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта;

21) казенным предприятиям Республики Башкортостан, подведомственным Управлению делами Главы Республики Башкортостан, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по видам деятельности, осуществляемым предприятиями в соответствии с уставом;

22) управляющим компаниям индустриальных парков для финансового обеспечения затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков;

23) региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами и операторам по обращению с отходами, заключившим договор на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов с региональным оператором сроком не менее 3 лет;

24) управляющим компаниям особых экономических зон на финансовое обеспечение затрат по созданию объектов инфраструктуры особых экономических зон;

25) организациям, образующим инфраструктуру поддержки предприятий в области повышения производительности труда, на достижение результатов национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости";

26) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива;

27) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на возмещение части затрат на строительство таких объектов;

28) государственному унитарному предприятию Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением функций оператора государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан по развитию и модернизации государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры, а также созданию и внедрению информационно-коммуникационных технологий на базе государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан;

29) организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности;

30) управляющим компаниям промышленных (индустриальных) парков и агропромышленных парков на финансовое обеспечение затрат по созданию и развитию промышленных (индустриальных) парков и агропромышленных парков (за исключением капитального ремонта);

31) государственным унитарным предприятиям и организациям (хозяйственным обществам), учредителем (акционером) которых является Республика Башкортостан, приостановившим свою деятельность при введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на финансовое обеспечение части расходов, связанных с оплатой труда, включая начисления на выплаты по оплате труда, а также оплатой коммунальных услуг, при условии, что доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления видов экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перечень которых утвержден решениями Правительства Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, в общем объеме доходов составляет не менее 70 процентов;

32) операторам связи на возмещение части затрат, связанных с развитием инфраструктуры связи на территории Республики Башкортостан;

33) юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Республике Башкортостан, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

34) государственному унитарному предприятию Кинотеатр "Родина" на финансовое обеспечение части расходов, связанных с оплатой труда, включая начисления на выплаты по оплате труда, а также с оплатой коммунальных услуг, в связи с сокращением доходов в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

35) государственному унитарному предприятию "Региональные электрические сети" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Установить, что в 2021-2023 годах из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются субсидии:

1) Фонду содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью, на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых программ, на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим общественно значимые программы и проекты, на предоставление грантов в форме субсидий на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан;

2) общественным и государственно-общественным организациям, обеспечивающим взаимодействие и координацию сотрудничества с ЮНЕСКО;

3) общественным объединениям, реализующим общественно полезные (значимые) программы (мероприятия) в сфере культуры и искусства, социальной защиты населения, молодежной политики, национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений;

4) общественным организациям на поддержку развития театральной деятельности в Республике Башкортостан;

5) некоммерческим организациям, издающим социально значимые периодические печатные издания;

6) общественным объединениям журналистов;

7) Военно-спортивному фонду - Башкортостан на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Башкортостан;

8) общественным объединениям, осуществляющим работы по поиску погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны военнослужащих Красной Армии, останки которых остались незахороненными, по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен пропавших без вести при защите Отечества, розыску их родственников;

9) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим государственную услугу "Предоставление социального обслуживания на дому";

10) некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан на финансовое обеспечение затрат для достижения целей, определенных в ее уставе;

11) некоммерческой организации Фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан" на обеспечение ее деятельности, на государственную поддержку проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

12) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на содействие развитию механизмов общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере;

13) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав потребителей;

14) автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

15) некоммерческим организациям инфраструктуры, реализующим проекты по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан;

16) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат в целях оказания финансовой поддержки (займов, грантов и иных мер, не противоречащих законодательству) субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Республики Башкортостан;

17) автономной некоммерческой организации "Культурно-образовательный центр "Арт-Уфа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

18) автономной некоммерческой организации по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества Конгресс-бюро Республики Башкортостан "Офис-группа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

19) автономной некоммерческой организации "Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан "Патриот" на финансовое обеспечение затрат, связанных с ее созданием и уставной деятельностью;

20) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в виде имущественного взноса на цели, предусмотренные статьей 131 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

21) некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства на обеспечение ее деятельности, на финансовое обеспечение затрат для достижения целей, определенных в ее уставе;

22) некоммерческой организации Фонд поддержки и развития науки Республики Башкортостан на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением грантов на реализацию мероприятий по развитию научно-образовательного центра;

23) автономной некоммерческой организации "Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма "Геопарк Торатау" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

24) автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Научно-образовательный центр современных математических исследований" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

25) автономной некоммерческой организации "Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

26) автономной некоммерческой медицинской организации "Уфимский Хоспис" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

27) единому органу управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие центра "Мой бизнес";

28) автономной некоммерческой организации "Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением микрофинансовой деятельности;

29) автономной некоммерческой организации "Межрегиональный центр по защите и продвижению продукции пчеловодства Республики Башкортостан "Алтын Солок" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с уставной деятельностью;

30) автономной некоммерческой организации "Управляющая компания агропромышленного кластера Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

31) некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, являющейся держателем средств гарантийного фонда, на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие гарантийного фонда;

32) автономной некоммерческой организации "Центр стратегических разработок Республики Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью;

33) автономной некоммерческой организации "Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма "Геопарк Янган-тау" на финансовое обеспечение затрат, связанных с уставной деятельностью.

3. Установить, что в 2021-2023 годах из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются гранты в форме субсидий:

1) некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти, а также частным образовательным организациям;

2) некоммерческим организациям для финансового обеспечения проектов и программ в сфере молодежной политики;

3) театральным коллективам Республики Башкортостан для поддержки творческих проектов и повышения квалификации работников театров Республики Башкортостан;

4) творческим коллективам для поддержки творческих проектов по созданию, сохранению, приумножению, распространению и освоению культурных ценностей в сферах музыкального, театрального, педагогического, хореографического и изобразительного искусства, кинематографии, архитектуры и дизайна, музейного и библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, народного творчества, а также сохранения и развития культурного потенциала Республики Башкортостан;

5) научным организациям, образовательным организациям высшего образования на выплату грантов Республики Башкортостан молодым ученым;

6) государственным бюджетным образовательным учреждениям, реализующим основные профессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства, на поддержку талантливой молодежи в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства;

7) организациям (за исключением государственных и муниципальных), осуществляющим образовательную деятельность и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности;

8) некоммерческим профессиональным образовательным организациям, в том числе частным, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование".

4. Установить, что субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Башкортостан государственным автономным учреждениям Республики Башкортостан, некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Башкортостан", некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства и некоммерческой организации Фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан", учитываются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Республики Башкортостан.

5. Установить, что оплата денежных обязательств некоммерческой организации Фонд "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан" за счет субсидии на государственную поддержку проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляется после проведения санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов Республики Башкортостан.

Статья 14

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Башкортостан на 2021 год в сумме 24 497 808 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 27 465 756 600,00 рубля и на 2023 год в сумме 32 866 209 800,00 рубля.

2. Установить, что бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Башкортостан, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Башкортостан в 2021 году.

Статья 15

1. Установить, что законы и иные нормативные правовые акты Республики Башкортостан, предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных источников доходов бюджета Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета Республики Башкортостан при условии внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

2. Проекты законов и иных нормативных правовых актов Республики Башкортостан, требующие введения новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов либо сокращающие его доходную базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных источниках доходов бюджета Республики Башкортостан и (или) сокращении бюджетных ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета Республики Башкортостан.

3. Правительство Республики Башкортостан не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021-2023 годах численности государственных гражданских служащих Республики Башкортостан и работников организаций бюджетной сферы, за исключением случаев, связанных с реализацией поручения Председателя Правительства Российской Федерации об отмене ограничений по увеличению штатной численности государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации.

Статья 16

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в целях обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении переданных органам местного самоуправления в установленном порядке государственных полномочий Российской Федерации и Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

1) на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

7. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 22-29 к настоящему Закону) утверждается Правительством Республики Башкортостан.

8. Распределение между бюджетами муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан нераспределенных сумм в пределах соответствующих межбюджетных трансфертов осуществляется в процессе исполнения бюджета Республики Башкортостан на те же цели в установленном законодательством порядке.

9. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан:

1) для муниципальных районов с административным центром город:

на 2021 год в размере 1,424, на 2022 год - 1,313, на 2023 год - 1,278;

2) для муниципальных районов с административным центром село:

на 2021 год в размере 1,925, на 2022 год - 1,703, на 2023 год - 1,520;

3) для городских округов: на 2021 год в размере 1,365, на 2022 год - 1,311, на 2023 год - 1,291.

10. Установить, что в 2021 году главные распорядители средств бюджета Республики Башкортостан принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Республике Башкортостан полномочий получателя средств бюджета Республики Башкортостан по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 17

Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан:

1) федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 6 375 600,00 рубля, на 2022 год в сумме 6 375 600,00 рубля, на 2023 год в сумме 6 375 600,00 рубля;

2) бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", на 2021 год в сумме 163 888 600,00 рубля, на 2022 год в сумме 163 888 600,00 рубля и на 2023 год в сумме 163 888 600,00 рубля;

3) бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2021 год в сумме 252 402 100,00 рубля, на 2022 год в сумме 245 574 500,00 рубля и на 2023 год в сумме 245 574 500,00 рубля.

Статья 18

1. Утвердить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Башкортостан на 1 января 2022 года в сумме 25 317 244 269,23 рубля, на 1 января 2023 года в сумме 25 908 424 069,23 рубля и на 1 января 2024 года в сумме 27 999 603 869,23 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Башкортостан в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей;

2) программу государственных внутренних заимствований Республики Башкортостан:

а) на 2021 год согласно приложению 30 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

2. Республика Башкортостан вправе привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Установить, что Министерство финансов Республики Башкортостан является уполномоченным органом Республики Башкортостан по привлечению от имени Республики Башкортостан из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

3. Установить предельный объем заимствований Республики Башкортостан, которые Министерство финансов Республики Башкортостан вправе осуществлять от имени Республики Башкортостан в течение финансового года, на 2021 год в сумме 14 700 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 15 000 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 14 000 000 000,00 рубля.

Статья 19

1. Установить, что бюджетные кредиты в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются из бюджета Республики Башкортостан в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан на эти цели, по ставке 0,1 процента годовых в сумме до 1 000 000 000,00 рубля муниципальным районам и городским округам:

1) на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов;

2) на срок до пяти лет:

а) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов;

б) для погашения долговых обязательств муниципальных районов и городских округов в виде кредитов кредитных организаций.

2. Бюджетный кредит предоставляется муниципальным районам и городским округам без обеспечения исполнения обязательств по его возврату.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета Республики Башкортостан, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Башкортостан.

Статья 20

Списать в порядке, установленном Министерством финансов Республики Башкортостан, задолженность перед бюджетом Республики Башкортостан организаций всех организационно-правовых форм по средствам бюджета Республики Башкортостан, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, не имеющую источников погашения в связи с ликвидацией этих организаций вследствие признания их по решению суда несостоятельными (банкротами).

Статья 21

Установить, что остатки средств бюджета Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2021 года в объеме:

1) не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Республики Башкортостан текущего финансового года направляются Правительством Республики Башкортостан на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Республики Башкортостан;

2) неполного использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Башкортостан направляются на увеличение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Башкортостан в 2021 году;

3) не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Башкортостан государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, направляются в 2021 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Правительством Республики Башкортостан соответствующего решения.

Статья 22

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан является распределение по решениям Правительства Республики Башкортостан зарезервированных в составе утвержденных статьей 12 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Правительства Республики Башкортостан по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных Аппарату Правительства Республики Башкортостан по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий в сфере международной и межрегиональной деятельности;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Республики Башкортостан по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и на иные цели;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению реализации приоритетов социально-экономической политики Республики Башкортостан;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на государственную поддержку инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Республики Башкортостан;

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан;

7) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки Республики Башкортостан по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий для детей и молодежи;

8) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Республики Башкортостан по подразделу "Культура" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий в сфере культуры, кинематографии;

9) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по подразделу "Социальное обслуживание населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций;

11) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере установленных функций;

12) бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан по подразделу "Связь и информатика" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 14 части 3 статьи 53 Закона Республики Башкортостан от 15 июля 2005 года № 205-з "О бюджетном процессе в Республике Башкортостан" дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Башкортостан, связанные с особенностями исполнения бюджета Республики Башкортостан и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан:

1) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов;

2) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения региональных проектов и (или) мероприятий, направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

3) утверждение (изменение) параметров финансового обеспечения приоритетных проектов и (или) мероприятий, направленных на реализацию Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года № УГ-310 "О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года", в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан;

4) сокращение и перераспределение бюджетных ассигнований в случае применения бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Республики Башкортостан, в соответствии с решениями Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан:

а) на государственную поддержку пассажирских перевозок;

б) на реализацию мероприятий по содействию занятости и социальной поддержке населения, в том числе в улучшении жилищных условий;

в) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в размере экономии, в том числе по результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Республики Башкортостан, для софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Республики Башкортостан по соответствующей целевой статье расходов бюджета Республики Башкортостан;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением (уточнением) кодов и (или) порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.

3. Установить, что средства, за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Башкортостан, бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Башкортостан, бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы Республики Башкортостан, бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов и бюджетных ассигнований, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, в объеме сумм экономии средств бюджета Республики Башкортостан по результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 2021 году, сложившейся у их получателей - органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений, а также субсидий у бюджетных и автономных учреждений, за исключением субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, не подлежат использованию получателями - органами исполнительной власти и государственными казенными учреждениями, бюджетными, автономными учреждениями.

Статья 23

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров







