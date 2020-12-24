Постановление губернатора Челябинской области от 24 декабря 2020 года № 309 "Об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Установить для государственных гражданских служащих Челябинской области и лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Челябинской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Челябинской области, работников областных учреждений, организаций, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Челябинская область, 31 декабря 2020 года нерабочим днем.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в установленном порядке принять решения об установлении 31 декабря 2020 г. нерабочим днем.

3. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям рассмотреть возможность установления 31 декабря 2020 г. нерабочим днем.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Л.Текслер







