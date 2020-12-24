Распоряжение главы Республики Дагестан от 24 декабря 2020 года № 136-рг "О выходном дне"

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в предпраздничный день, в соответствии со статьей 78 Конституции Республики Дагестан:

1. Привлечь лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Дагестан, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Дагестан должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и иные должности, к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения, в том числе предусмотрев 26 декабря 2020 года сокращенный рабочий (служебный) день.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Республики Дагестан, не указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, руководителям территориальных органов федеральных органов государственной власти по Республике Дагестан, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, а также предложить руководителям организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, и индивидуальным предпринимателям организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов







