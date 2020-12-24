Распоряжение главы Республики Дагестан от 24 декабря 2020 года № 136-рг "О выходном дне"

Новости

В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем 16:44
В Госдуме прокомментировали обвинения РФ в создании теорий заговора 16:42
Захарова: Ученые РФ получили из Британии образцы нового штамма COVID-19 16:31
Умер основатель хард-рок-группы Mountain Лесли Уэст 16:21
"Остров Сахалин" получил главный приз XV конкурса "Просвещение через книгу" 16:17
Путин рассказал, что обсуждал рабочие вопросы с Мишустиным за полночь 16:14
В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1 16:05
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19 15:24
В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V" 15:23
Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным 15:15
Генштаб: Противоборство в космосе и киберсфере несет ядерную угрозу 15:06
Мантуров анонсировал появление порошкообразной вакцины от COVID-19 15:04
Умер основатель легендарной рэп-группы Whodini 15:02
Звезда "Ленкома" Олеся Железняк участвует в съемках сериала "Ку-ку" 14:53
Путин попросил кабмин быть готовым к работе в новогодние праздники 14:46
Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса 14:34
Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве продолжат работать в праздники 14:33
Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19 14:24
МЧС предупредило москвичей о пятничной непогоде 14:19
Лукашенко выступил на благотворительном новогоднем празднике для детей 14:05
В Испании активизировались мошенники, предлагающие прививку от COVID-19 14:01
Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок 13:53
Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 декабря 2020 г.

Распоряжение главы Республики Дагестан от 24 декабря 2020 года № 136-рг "О выходном дне"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 24 декабря 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

В Дагестане 31 декабря объявили выходным днем

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в предпраздничный день, в соответствии со статьей 78 Конституции Республики Дагестан:

1. Привлечь лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Дагестан, а также лиц, замещающих в органах исполнительной власти Республики Дагестан должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и иные должности, к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения, в том числе предусмотрев 26 декабря 2020 года сокращенный рабочий (служебный) день.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Республики Дагестан, не указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, руководителям территориальных органов федеральных органов государственной власти по Республике Дагестан, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан, а также предложить руководителям организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, и индивидуальным предпринимателям организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С.Меликов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией