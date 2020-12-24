Экономист объяснил значение для России сделки ЕС и Великобритании

Российские деловые круги получают более свободный доступ на британский рынок за счет снижения тарифов и снятия ряда ограничений на отечественную продукцию, которые существуют в ЕС. Торговая политика Великобритании в целом более либеральна по сравнению с единой торговой политикой ЕС.
В Лондоне присутствует достаточно влиятельное бизнес-сообщество российских предпринимателей, которые могут лоббировать продвижение взаимных проектов, а британская сторона, в свою очередь, всегда умела совмещать свои политические принципы и прагматизм при реализации коммерческих интересов.
Так, в 2018 году Великобритания находилась только на 15-м месте по объему товарооборота среди партнеров России, а к концу 2020 года поднялась уже на пятую позицию (во многом благодаря экспорту золота через лондонские биржи). Также Соединенное Королевство занимает ведущие позиции в торговле России услугами и взаимном движении прямых инвестиций.
Теперь, когда Великобритания начинает искать новые рынки и новых поставщиков, у российско-британских связей появляется новое окно возможностей.
С подписанием соглашения между Великобританией и ЕС урегулирована проблема, которая вносила элементы неопределенности и нестабильности не только в сфере международной торговли, но мировой экономики и в целом ослабляла спрос на рисковые активы, в том числе на рублевые.