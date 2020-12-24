Экономист объяснил значение для России сделки ЕС и Великобритании

Долгожданная сделка Великобритании и ЕС, которые в четверг заключили экономическое соглашение по Brexit, будет иметь важные последствия для России, считает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов.

Российские деловые круги получают более свободный доступ на британский рынок за счет снижения тарифов и снятия ряда ограничений на отечественную продукцию, которые существуют в ЕС. Торговая политика Великобритании в целом более либеральна по сравнению с единой торговой политикой ЕС.

В Лондоне присутствует достаточно влиятельное бизнес-сообщество российских предпринимателей, которые могут лоббировать продвижение взаимных проектов, а британская сторона, в свою очередь, всегда умела совмещать свои политические принципы и прагматизм при реализации коммерческих интересов.

Так, в 2018 году Великобритания находилась только на 15-м месте по объему товарооборота среди партнеров России, а к концу 2020 года поднялась уже на пятую позицию (во многом благодаря экспорту золота через лондонские биржи). Также Соединенное Королевство занимает ведущие позиции в торговле России услугами и взаимном движении прямых инвестиций.

Теперь, когда Великобритания начинает искать новые рынки и новых поставщиков, у российско-британских связей появляется новое окно возможностей.

С подписанием соглашения между Великобританией и ЕС урегулирована проблема, которая вносила элементы неопределенности и нестабильности не только в сфере международной торговли, но мировой экономики и в целом ослабляла спрос на рисковые активы, в том числе на рублевые.