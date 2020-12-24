Галь Гадот больше не хочет играть "Чудо-женщину" из прошлого

Актриса Галь Гадот - штатная "Чудо-женщина" киновселенной DC - в интервью MTV News рассказала о дальнейших планах по развитию франшизы о воинственной амазонке.

По ее словам, в третьей части, которая в случае успеха сиквела очень вероятна, она не хотела бы, чтобы Диана Принс снова представала перед зрителем в эпоху прошлого - ни 60-е, ни 40-е года 20-го века ее не прельщают.

Напомним, в оригинальной картине события разворачивались на фоне Первой мировой войны, во втором фильме - в 80-х.

"Пришло время двигаться дальше", - лаконично подытожила свое мнение артистка, отметив, что хотела бы исполнить роль принцессы с острова Темискиры в современном сеттинге.