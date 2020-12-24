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Галь Гадот больше не хочет играть "Чудо-женщину" из прошлого

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    24.12.2020, 14:18
Текст:   Богдан Бобров

Актриса Галь Гадот - штатная "Чудо-женщина" киновселенной DC - в интервью MTV News рассказала о дальнейших планах по развитию франшизы о воинственной амазонке.

Фото: instagram.com/ rafagrassetti
В сиквеле "Соника в кино" может появиться еще один известный персонаж

По ее словам, в третьей части, которая в случае успеха сиквела очень вероятна, она не хотела бы, чтобы Диана Принс снова представала перед зрителем в эпоху прошлого - ни 60-е, ни 40-е года 20-го века ее не прельщают.

Напомним, в оригинальной картине события разворачивались на фоне Первой мировой войны, во втором фильме - в 80-х.

"Пришло время двигаться дальше", - лаконично подытожила свое мнение артистка, отметив, что хотела бы исполнить роль принцессы с острова Темискиры в современном сеттинге.

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