Распоряжение губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2020 года № 347-рг

В целях организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года:

1. Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных работников указанных органов и работников подведомственных им государственных учреждений с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственных им государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принять решение и осуществить юридически значимые действия, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, главам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, руководителям организаций и учреждений, индивидуальным предпринимателям, организовать служебное рабочее время служащих и работников в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







