В 2020-м на карантине из-за коронавируса побывал весь мир. Вся Россия. И вся Москва. А 250 лет назад, в 1771-м, карантин в столичном городе Москве ввели из-за другой эпидемии - чумы. Победить ее удалось во многом благодаря доктору Афанасию Шафонскому. 24 декабря - 280 лет со дня его рождения.

И он - герой традиционной рубрики "Родичi Родины", которую мы начали в год 365-летия воссоединения Украины с Россией.

От чумы гибло много народа: люди не доверяли врачам, не соблюдали самые простые требования гигиены. Главными очагами распространения чумы в Москве были военный госпиталь, где умирали и военные, и врачи, которые их лечили; а еще Суконный двор в Замоскворечье, куда доставляли ткани из восточных стран. А с ними и заразу.

В городе дело дошло до бунта, когда архиепископ Московский Амвросий запретил людям собраться на молебен на Варварской площади, где в часовне находилась икона Боголюбской Божией Матери. Считалось, что она помогла избавится от мора во Владимире. Позже разъяренная толпа нашла Амвросия в Донском монастыре, где расправилась с ним.

Если люд готов был убивать даже духовенство, то врачей ни во что ни ставили. Многие из лекарей не понимали, что делать с поветрием. Тем удивительнее отвага и рвение, с которой на борьбу с чумой (и предрассудками москвичей) ступил выходец из местечка Сосница, что близ Чернигова. Это был доктор Афанасий Шафонский. Уроженец Малороссии, образование он получал в Европе. Доктором медицины Шафонский стал в Страсбурге, после чего вернулся в Россию.

Чума застала его в Москве, куда он едва был назначен старшим доктором в Генеральный госпиталь. Именно в госпитале он убедился, что прежние представления врачей о чуме ложны. Шафонский установил главное: заражение бубонной чумой происходит не воздушным путем, как считало большинство врачей, а после контакта с больным или инфицированными вещами.

- Когда здоровый прикоснется к больному или к вещам, какие употреблялись около больного, то от прикосновения и в здоровом окажется такая же болезнь, какою страдает больной. Болезнь поэтому называется прилипчивой или заразительной, - объяснял Афанасий Шафонский в книге "Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год".

Книгу издали в 1775 году, ее перевили на несколько языков. Она была ценна, в том числе, приложением, в котором пошагово описано, как именно необходимо бороться с эпидемией. Например, в приложении приводится - "по секрету" - инструкция, данная из Медицинской конторы лекарю Федору Смирнову. Вот выдержки из нее:

- по прибытии в то место, куда отправлены будете, того ж часа истребовать от кого надлежит письменно, имеются ли в том месте и около оного больные...

- буде в медикаментах станет оказываться недостаток, то для требования оных присылать с нарочным каталоги при письменных известиях в Медицинскую Контороу заблаговременно...

- пристойный к тому караул для хождения и призрения за больными… требовать от представленных при том командиров...

- во всех местах, где опасная болезнь показалась, или окажется, накрепко те места запретить и заключить, чтобы ни человека, ни скотины и ничего из оных в здоровые пропущено не было...

Вся книга доступна на сайте Президентской библиотеки.

Шафонский особо подчеркивал необходимость изолировать больных и избегать соприкосновения с ними, рекомендовал "часто обмывать свое тело холодной водой с уксусом, помещения окуривать можжевельником или другими подобными средствами":

"В домах, и в целом городе выход из опасного места так же как и вход запрещать. Всякий житель должен на это время запастись всем необходимым. Если кто заразится, то его надо тотчас же отделить от других, все около него сжечь, здоровым - обмыться, пропотеть и надеть чистое белье. Больных поместить в больницу, где за ними должны ухаживать".

Во многом благодаря мерам, о которых писал Шафонский, в Москве через два года после вспышки все же удалось остановить распространение эпидемии. Какое-то время доктор оставался на службе в Москве. А на родину, в имение недалеко от Чернигова, вернулся в 1781-м, где прожил 30 лет.

За это время вместе с еще одним известным черниговским медиком Петром Малаховым они написали новый труд. Но уже не по медицине - составили топографическое описание Черниговского наместничества. С кратким географическим и историческим описанием Малой России.