Распоряжение губернатора Калужской области от 24 декабря 2020 года № 187-р "Об организации в Калужской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года"

В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Калужской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области и иные должности в исполнительных органах государственной власти Калужской области, с предоставлением им дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Калужской области принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения, и организовать в выходной день 26 декабря 2020 года работу (продолжительностью, сокращенной на один час) с предоставлением им дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации, соответствующих органов исполнительной власти Калужской области.

3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Калужской области, не являющихся исполнительными органами государственной власти Калужской области, руководителям государственных предприятий Калужской области, государственных учреждений Калужской области, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, а также руководителям подведомственных им муниципальных предприятий и муниципальных учреждений организовать рабочее время (служебное время) работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктами 1, 2 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, рассмотреть возможность организации рабочего времени работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктами 1, 2 настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







