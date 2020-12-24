Закон Республики Карелия от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Республики Карелия

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия в сумме 51 014 701,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 21 542 396,7 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 20 528 084,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия в сумме 55 735 334,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Карелия в сумме 4 720 632,8 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 28 483 696,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 190 270,8 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия на 2022 год в сумме 51 457 665,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 19 387 460,4 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 14 956 122,3 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 57 425 164,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14910581,2 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 14 910 581,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия на 2022 год в сумме 54 657 665,6 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 3 984 212,4 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 57 425 164,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 11 305 776,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Карелия на 2022 год в сумме 3 200 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 31 666 854,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 142 231,8 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 31 625 854,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 142 231,8 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Прогнозируемый объем доходов бюджета Республики Карелия

Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Республики Карелия и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета Республики Карелия

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Карелия, подлежащей перечислению в бюджет Республики Карелия, утверждается Правительством Республики Карелия не позднее 1 июня текущего года на основании отчетов о деятельности государственных унитарных предприятий Республики Карелия за прошедший год. При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Карелия, определяется как часть прибыли государственного унитарного предприятия Республики Карелия, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий финансовый год, осуществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 50 процентов прибыли, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Перечисление государственными унитарными предприятиями Республики Карелия части прибыли, установленной частью 1 настоящей статьи, в бюджет Республики Карелия производится не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

3. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета Республики Карелия применяются коды доходов измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Республики Карелия

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Карелия с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия, на 2021 год в сумме 8 607 978,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 595 244,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 650 390,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 392 409,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 7 805 170,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 459 942,3 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год в сумме 14 539 941,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в форме дотаций в сумме 1 105 000,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 3 356 466,7 тыс. рублей, субвенций в сумме 8 739 075,3 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 322 292,8 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 14 899 515,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в форме дотаций в сумме 931 900,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 6 282 534,1 тыс. рублей, субвенций в сумме 6 671 679,2 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 999 402,3 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 9 953 533,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в форме дотаций в сумме 884 000,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 1 436 423,9 тыс. рублей, субвенций в сумме 6 841 007,6 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 778 102,3 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на 2021 год в сумме 7 002 838,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 683 024,5 тыс. рублей, в том числе 1 058 180,5 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финансовый год, на 2023 год в сумме 9 160 100,0 тыс. рублей, в том числе 2 549 541,2 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финансовый год.

Статья 7. Резервные фонды Правительства Республики Карелия

Создать в расходной части бюджета Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов резервный фонд Правительства Республики Карелия и резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме, предусмотренном приложениями 7 и 8 к настоящему Закону, по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности) подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Республики Карелия следующие виды деятельности:

1) животноводство;

2) растениеводство;

3) растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

4) переработка и консервирование фруктов и овощей;

5) рыболовство и рыбоводство;

6) производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности;

7) производство готовых кормов для животных;

8) переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;

9) производство молочной продукции;

10) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

11) производство растительных и животных масел и жиров;

12) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;

13) переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

14) производство прочих пищевых продуктов;

15) деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;

16) деятельность железнодорожного транспорта;

17) деятельность пассажирского воздушного транспорта;

18) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

19) производство, передача и распределение электрической энергии;

20) реализация мероприятий по содействию занятости населения;

21) деятельность, связанная с осуществлением вложений собственных и привлеченных средств в инвестиционные проекты на территории Республики Карелия;

22) распределение газообразного топлива;

23) деятельность по специальной оценке условий труда на рабочем месте работающего инвалида;

24) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

3. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг определяется Правительством Республики Карелия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия

Правительство Республики Карелия не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, и работников казенных учреждений Республики Карелия, за исключением случаев изменения функций органов исполнительной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. В 2021-2023 годах бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на следующие цели:

1) частичная компенсация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы;

2) компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации;

3) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

4) создание условий для занятий физической культурой и спортом;

5) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

6) благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

7) организация отдыха детей в каникулярное время;

8) государственная поддержка отрасли культуры;

9) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

10) реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы";

11) реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы;

12) реализация отдельных мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий граждан;

13) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

14) благоустройство сельских территорий;

15) обеспечение жильем молодых семей;

16) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

17) строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения и водоотведения;

18) строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности;

19) формирование современной городской среды;

20) оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

21) приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

22) государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд;

23) организация адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;

24) реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов;

25) проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

26) поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;

27) подготовка к проведению Дня Республики Карелия;

28) реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

29) реализация мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум".

3. Цели предоставления субсидий на со финансирование реализуемых на территории муниципальных образований федеральных (национальных) проектов и программ устанавливаются Правительством Республики Карелия в соответствии с целями, определенными условиями предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых предусмотрено приложениями 13 и 14 к настоящему Закону, утверждается Правительством Республики Карелия.

5. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики Карелия в целях со финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2021 года, при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия.

7. Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномочия получателя средств бюджета Республики Карелия по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

8. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 7 настоящей статьи, утверждается Правительством Республики Карелия.

Статья 11. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и финансовых возможностей поселений

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2021 год в размере 1,4803, на 2022 год в размере 1,0758 и на 2023 год в размере 1,0758.

2. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемые при расчете субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района:

- для городских поселений на 2021 год в размере 0,8036, на 2022 год в размере 0,6268, на 2023 год в размере 0,6268;

- для сельских поселений на 2021 год в размере 0,8036, на 2022 год в размере 0,6268, на 2023 год в размере 0,6268.

Статья 12. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов в бюджеты муниципальных образований

Установить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов

1. Бюджетные кредиты в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, на срок, не превышающий пределов финансового года;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на срок до пяти лет;

3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов на срок до пяти лет.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 110 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2021 года;

2) в 2022 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 90 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2022 года;

3) в 2023 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 90 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2023 года.

4. Установить размеры платы за пользование бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов - в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период пользования бюджетным кредитом;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - по ставке 0,1 процента годовых.

5. Условием предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов является принятие муниципальными районами и городскими округами обязательств по утверждению (при отсутствии) и реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов.

6. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

Статья 14. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Карелия

1. Установить возможность урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Карелия в отношении бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия, путем реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) в отношении бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия, осуществляется на срок не более 24 месяцев.

3. Установить плату за реструктуризированные денежные обязательства (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия и государственный внутренний долг Республики Карелия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия на 2021 год в сумме 1 296 752,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 400 440,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 601 178,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Карелия в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Республики Карелия по возможным гарантийным случаям на 2021 год в сумме 48 039,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 48 039,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия:

1) на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 17. Особенности исполнения бюджета Республики Карелия в 2021 году

1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 7 и 8 к настоящему Закону по целевым статьям "Резервный фонд Правительства Республики Карелия" и "Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, включая реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в том числе в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

2) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 7 и 8 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, со финансируемых из федерального бюджета" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

3) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 7 и 8 к настоящему Закону по целевой статье "Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

4) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 7 и 8 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к со-финансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

5) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложением 7 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на заработную плату" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в том числе в форме субвенций и субсидий бюджетам муниципальных образований, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

6) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 7 и 8 к настоящему Закону по целевой статье "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда на рабочем месте работающего инвалида, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 341 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-3PK "О бюджетном процессе в Республике Карелия" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Республики Карелия:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января текущего финансового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам отчетного финансового года, образования в ходе исполнения бюджета Республики Карелия экономии, за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на адресную социальную помощь малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, и малоимущим семьям, имеющим детей, между целевыми статьями подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда на рабочем месте работающего инвалида, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия и (или) разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов (в том числе с введением новых разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов) в целях финансового обеспечения расходного обязательства (планируемого расходного обязательства) Республики Карелия, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, в соответствии с правовым актом Правительства Республики Карелия, в том числе в форме субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Карелия, в связи с детализацией (изменением) мероприятий (проектов, объектов);

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Республики Карелия, в связи с детализацией (изменением) мероприятий (проектов, объектов), в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" классификации расходов бюджета Республики Карелия, в случае решения представительного органа муниципального района (городского округа) об отказе, полностью или частично, от получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), принятого по истечении срока, установленного частью 12 статьи 4 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия", и (или) отказа уполномоченного органа местного самоуправления от подписания соглашения о ее предоставлении на увеличение бюджетных ассигнований по целевой статье "Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований" классификации расходов бюджета Республики Карелия в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, со финансируемых из федерального бюджета" и целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ", между указанными целевыми статьями.

3. Установить, что в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет казначейское сопровождение средств бюджета Республики Карелия.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







