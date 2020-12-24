Закон Краснодарского края от 23 декабря 2020 года № 4382-КЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 11 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 76837721,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 76837721,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 80660947,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 85386863,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 80660947,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7500,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 85386863,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда по кодам видов (подвидов) доходов на 2021 год в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2021 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2021 год, согласно приложению 7 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе распределения бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год (приложение 9) и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 10) перечень главных распорядителей средств бюджета Фонда, перечень разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов бюджета Фонда.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Установить размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае на 2021 год в сумме 72758186,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 76223553,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 80549137,5 тыс. рублей.

Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда, перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского края, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в сумме 12334460,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13729200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15449930,0 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Краснодарского края в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 9. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







