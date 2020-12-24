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24 декабря 2020 г.

Указ губернатора Красноярского края от 24 декабря 2020 года № 361-уг "О признании утратившим силу указа Губернатора Красноярского края от 09.11.2020 № 305-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории городского округа Минусинск и Минусинского района Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.12.2020 № 108, постановляю:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Красноярского края от 09.11.2020 № 305-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории городского округа Минусинск и Минусинского района Красноярского края".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс



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