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24 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23 декабря 2020 года № 116 "Об установлении выходного дня 31 декабря 2020 г."

Дата подписания 23 декабря 2020 г.
Опубликован 24 декабря 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Власти рекомендовали предприятиям Кузбасса сделать 31 декабря выходным

В соответствии со статьями 6 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Установить работникам исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса выходной день 31 декабря 2020 г. с сохранением среднего заработка.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса принять необходимые для реализации пункта 1 настоящего постановления правовые акты.

3. Рекомендовать руководителям иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности в установленном порядке принять решения о предоставлении работникам выходного дня 31 декабря 2020 г. с сохранением среднего заработка, с учетом режимов работы, недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам, необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по внутренней политике) Турбабу О.В.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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