Постановление губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 23 декабря 2020 года № 116 "Об установлении выходного дня 31 декабря 2020 г."

В соответствии со статьями 6 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Установить работникам исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса выходной день 31 декабря 2020 г. с сохранением среднего заработка.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса принять необходимые для реализации пункта 1 настоящего постановления правовые акты.

3. Рекомендовать руководителям иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности в установленном порядке принять решения о предоставлении работникам выходного дня 31 декабря 2020 г. с сохранением среднего заработка, с учетом режимов работы, недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам, необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по внутренней политике) Турбабу О.В.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







