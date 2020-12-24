Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что экс-президент Дмитрий Медведев не подавал заявления по получение сенаторского мандата.

"Дмитрий Анатольевич Медведев не направлял заявления в Совет Федерации, но такое право у него сохраняется в соответствии с законом", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

Закон о новом порядке формирования Совета Федерации дает право экс-президенту России стать сенатором пожизненно. Для этого достаточно в любое время подать заявление в палату, но лишь однократно.