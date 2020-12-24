Новости

В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
Лето может сыграть с Робби в новых "Пиратах Карибского моря" 12:19
Путин поздравил Алиева с днем рождения 12:16
Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября 12:13
В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов 12:12
Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора 12:08
Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании 12:08
Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны 12:02
Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года 12:00
На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных 11:58
Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом 11:54
В Москву идут 15-градусные морозы 11:53
В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны 11:51
В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем 11:48
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов 11:38
Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19 11:34
У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры 11:25
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19 11:18
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы 11:16
Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД 11:13
Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника 11:12
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днем 11:12
СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича 11:04
Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 10:45
В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 12:13
Рубрика: Власть

Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает оптимальным нынешний срок единого дня голосования - в сентябре. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

ЦИК рекомендовал регионам отказаться от голосования во дворах

"Я согласна, что сентябрь является оптимальным, тем более что никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил", - сказала она.

"Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии и совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены", - добавила глава Совфеда.

Она также считает, что дополнительные каникулы в школах для проведения выборов не нужны и что организаторы смогут найти такие решения, которые позволят обеспечить нормальную работу и школам, и участковым комиссиям в дни голосования.

Напомним, накануне представитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в обозримой перспективе единый день голосования останется в сентябре. Она также сообщила, что комиссия вместе с министерством просвещения ищет варианты для разведения учебного и избирательного процесса в условиях многодневного голосования.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие