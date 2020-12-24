Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает оптимальным нынешний срок единого дня голосования - в сентябре. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Я согласна, что сентябрь является оптимальным, тем более что никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил", - сказала она.

"Мне кажется, пора заканчивать эти дискуссии и совершенствовать возможности и условия для голосования в те сроки, которые сегодня определены", - добавила глава Совфеда.

Она также считает, что дополнительные каникулы в школах для проведения выборов не нужны и что организаторы смогут найти такие решения, которые позволят обеспечить нормальную работу и школам, и участковым комиссиям в дни голосования.

Напомним, накануне представитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в обозримой перспективе единый день голосования останется в сентябре. Она также сообщила, что комиссия вместе с министерством просвещения ищет варианты для разведения учебного и избирательного процесса в условиях многодневного голосования.