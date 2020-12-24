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24.12.2020 18:08
Рубрика: Спорт

Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о планах государства сократить финансирование профессионального спорта. По словам министра, речь идет не об отдельных спортсменах - членах сборной России, а о профессиональных лигах и клубах.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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"В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах, которые работают в сборной. Наоборот, последний сегмент не будет менее финансироваться, мы будем делать все для их успешного выступления. Есть тенденция уменьшения финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличения по возможности финансовой обеспеченности социального сегмента развития спорта", - приводит РИА Новости слова Матицина на форуме Sport Forum Live.

Глава ведомства ранее уже говорил о том, что Минспорт не сможет выделять на профессиональный спорт средства в прежнем объеме, потому что были понесены убытки из-за пандемии коронавируса в мире.

Таким образом, профессиональные лиги и клубы должны будут искать иные источники финансирования.

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