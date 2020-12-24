Мишустин: Повышенные спецвыплаты врачи получат уже в январе

Подготовлено постановление правительства для удвоения социальных выплат медицинским работникам, лечащим больных с коронавирусом, за смены, которые они будут работать в новогодние каникулы.

"Повышенную специальную социальную выплату уже в январе получат врачи и медсестры, все те, кому она положена, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. - Сейчас на этих людях огромная ответственность. Они оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом и делают это практически круглосуточно". Дополнительная нагрузка на медперсонал ляжет и в связи с решением продолжать вакцинацию населения в период праздников.

Мишустин попросил Министерство здравоохранения, Фонд социального страхования и глав регионов сделать все необходимое, чтобы люди вовремя получили выплаты.