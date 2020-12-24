Мишустин рассказал о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Бесплатный интернет-доступ к государственным услугам и социально значимым сервисам будет обеспечен каждому человеку независимо от уровня его дохода, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Кабинет министров рассмотрел поправки в Федеральный закон "О связи".

"В рамках эксперимента сформирован перечень из примерно 400 таких сервисов, в том числе 40 сайтов для оказания государственных услуг, около 90 сайтов и сервисов по дистанционному обучению и 10 для заказа лекарств", - напомнил глава правительства. В перечень сайтов, доступ к которым операторы связи будут предоставлять бесплатно, войдут также популярные социальные сети, порталы для детей, родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы, а также интернет-версии ведущих средств массовой информации.