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24 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 24 декабря 2020 года № 176-р "Об организации рабочего времени 31 декабря 2020 года"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 24 декабря 2020 г.

1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Омской области, предоставить работникам день отдыха 31 декабря 2020 года в соответствии с трудовым законодательством.

2. Рекомендация, предусмотренная пунктом 1 настоящего распоряжения, не распространяется на органы исполнительной власти Омской области, государственные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области, органы местного самоуправления Омской области, государственные и муниципальные учреждения, находящиеся на территории Омской области, непрерывно действующие организации.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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