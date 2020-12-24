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24.12.2020 15:04

Принудительного труда в Синьцзяне нет

Существует ли в Синьцзяне принудительный труд? На этот вопрос Щирали Мамтимин из района Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 21 декабря на пресс-конференции ответил так: "Неужели нас должны заставлять, чтобы мы выходили на работу, побольше зарабатывали, освоили новые навыки и улучшили жизнь своим трудом"?
Благодаря мерам в области трудоустройства и помощи малоимущим, Синьцзян уже полностью избавился от крайней нищеты Фото: Медиакорпорация Китая Благодаря мерам в области трудоустройства и помощи малоимущим, Синьцзян уже полностью избавился от крайней нищеты Фото: Медиакорпорация Китая
Благодаря мерам в области трудоустройства и помощи малоимущим, Синьцзян уже полностью избавился от крайней нищеты Фото: Медиакорпорация Китая

Действительно, на вопросы о Синьцзяне имеет право отвечать только коренное население, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Четверо синьцзянцев, в числе которых и Щирали Мамтимин, выступившие на пресс-конференции, лицом к лицу пообщались с китайскими и зарубежными журналистами, разоблачив несусветную ложь, которую распространяют о Синьцзяне на Западе.

С начала этого года антикитайские силы на Западе под предлогом "прав человека" непрерывно распространяют слухи о том, что в Синьцзяне якобы есть "принудительный труд", выступают с законопроектами, направленными на введение санкций в отношении официальных лиц, организаций и предприятий Синьцзяна. Все это происходит, с одной стороны, по экономическим соображениям, а с другой, - это попытки спровоцировать межнациональную рознь в Китае, ввести в заблуждение мировые СМИ, оклеветать Китай и сдержать развитие страны.

На самом деле политика китайского правительства, направленная на стабилизацию занятости, повышение жизненного уровня населения представляет собой гарантию для устойчивого и стабильного экономического роста в стране, это также касается социальной стабильности и интересов населения Синьцзяна. Как обстоят дела с трудоустройством в Синьцзяне? На этот вопрос китайское правительство всегда отвечает фактами.

В сентябре и октябре этого года китайское правительство опубликовало Белую книгу "Охрана права на труд и занятость в Синьцзяне" и исследование о ситуации с трудоустройством национальных меньшинств Синьцзяна. Благодаря поездкам в Синьцзян и углубленному анализу ситуации на месте, в документах на основе фактов сделан вывод об отсутствии "принудительного труда" в Синьцзяне. Более того, благодаря активным мерам поощрения занятости трудоустройство представителей национальных меньшинств идет на добровольной и независимой основе, люди сами выбирают, где им работать. Согласно статистике, с 2014 года 117 тысяч синьцзянцев работали или работают в других регионах страны.

21 декабря на пресс-конференции 23-летняя синьцзянка Пазилия Турсун рассказала свою историю. Через год после того, как она приехала на работу в округ Аксу в Синьцзяне, ее зарплата возросла до 5 тысяч юаней. Так ей удалось улучшить и собственную жизнь и жизнь ее семьи. По его словам, она сейчас довольна работой и жизнью, она чувствует себя свободно и очень рада всему, что с ней произошло.

Эти истории отражают реальную жизнь огромного числа работающего населения Синьцзяна. В настоящее время Синьцзян переживает лучший этап своего развития. Благодаря мерам в области трудоустройства и помощи малоимущим, Синьцзян уже полностью избавился от крайней нищеты. В ответ на нападки западных антикитайских сил, Щирали Мамтимин высказался от имени всего синьцзянского населения: "Никто не должен покушаться на наше право стремления к лучшей жизни".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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