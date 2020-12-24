Указ губернатора Псковской области от 23 декабря 2020 года № 221-УГ "О переносе выходного дня в 2020 году"

На основании статьи 5 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Устава Псковской области, Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", Закона области от 05 декабря 2005 г. № 491-ОЗ "О государственной гражданской службе Псковской области" постановляю:

1. Перенести выходной день - субботу 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы Псковской области в Администрации Псковской области и иных органах исполнительной власти Псковской области, иных работников органов исполнительной власти Псковской области, работников иных организаций, находящихся в собственности Псковской области.

2. Рекомендовать иным государственным органам Псковской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, иным органам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области, перенести выходной день - субботу 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для лиц, замещающих государственные должности Псковской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Псковской области, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников иных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Псковской области.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников







