Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор. Владимир Путин тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также направил имениннику телеграмму, отметив его высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом, впечатляющие успехи Азербайджана в экономической и социальной сферах.

Путин подчеркнул большой личный вклад Алиева в упрочение отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Президент России пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а также передал сердечный привет его семье.