Липчанам не придется отрабатывать выходной 31 декабря

Новости

Роспатент: На изобретения по борьбе с COVID-19 подано 500 заявок 13:53
Мишустин просит "РЖД" развивать пригородное сообщение 13:48
Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники 13:43
Матвиенко дала прогноз на 2021 год: все будет хорошо 13:38
Кабмин направит регионам 170 млрд на дороги 13:36
Препарат "Лейтрагин" станет доступным для пациентов с COVID-19 в 2021 году 13:33
Столичные школьники победили на Международной олимпиаде мегаполисов 13:32
Мишустин рассказал о бесплатном доступе к социально значимым сайтам 13:32
Матвиенко рассказала о заболеваемости коронавирусом в Совфеде 13:28
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон 13:25
Кабмин направит 5 млрд производителям муки и хлеба 13:17
Матвиенко: В Совфеде ждут Послания президента в начале 2021 года 13:15
"Секс в большом городе" получит продолжение 13:11
Минобороны отсудило у МЧС 87 миллионов за тыловое обеспечение 13:07
Мэр уральской Сатки вошел в состав Госсовета при президенте РФ 13:04
Путин оценит работу правительства за год 13:04
МИД Литвы назвал тему сближения с Россией "дьявольским соблазном" 12:58
Матвиенко: Нет оснований для ужесточения ограничений по COVID-19 12:58
В Hyundai объяснили, какие поставки автомобилей приостановила компания 12:56
Япония создаст первый в мире деревянный спутник 12:45
Опубликован "Абсолютный рейтинг" фильмов 2020 года 12:45
Матвиенко: Закон о самоизоляции может появиться весной 12:40
В Москву придет последний в этом году снежный шторм 12:38
Матвиенко приняла решение о вакцинации от коронавируса 12:37
Матвиенко высказалась против введения "ковидных паспортов" 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 12:48

Липчанам не придется отрабатывать выходной 31 декабря

Последний день года, 31 декабря, объявлен в Липецкой области выходным. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Артамонов. При этом переноса с другого выходного не будет.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Липецкой области. Аналогичное решение рекомендовано принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

Фото: Администрация Липецкой области
Липецкие промышленники подвели итоги года

Сделать 31 декабря выходным днем рекомендовал губернаторам Президент России Владимир Путин. С таким предложением к главе государства обратились участники Госсовета, который состоялся накануне в обновленном составе. Руководитель страны выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, так как на федеральном это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть.

Напомним, что ранее в ряде субъектов РФ уже сделали 31 декабря выходным, при этом многим россиянам придется отработать в ближайшую субботу, 26 декабря. После 31-го всех ждут длинные новогодние каникулы, которые со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года приходится на 11 января.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкая область

Главное сегодня

В Кремле рассказали о влиянии рестрикций США на "Северный поток-2"
Госдума одобрила штраф до миллиона рублей за неустойчивый интернет
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы