Москва значительно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19

Доступ к вакцине от коронавируса в Москве вскоре получат еще несколько категорий горожан. Об этом в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

Уже с понедельника, 28 декабря, записаться на вакцинацию смогут все занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.

"Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях", - добавил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что у представителей этих категорий в новогодние праздники будет много общения с людьми. "Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - считает глава города.