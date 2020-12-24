Ракова рассказала о работе горячей линии по COVID в новогодние праздники

В новогодние праздники столичная горячая линия по коронавирусу продолжит работать в прежнем режиме. Также в штатном режиме будут отвечать на вопросы кол-центр для доноров плазмы и горячая линия "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Впереди Новый год и длинные новогодние выходные. Несмотря на праздничные дни, горячая линия по коронавирусу не будет прекращать свою работу. Во время новогодних каникул колл-центр продолжит работать в стандартном режиме. Как и сейчас, звонки будут приниматься ежедневно с 8:00 до 21:00. Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание на самоизоляции было максимально комфортным и безопасным. Не будут останавливать свою работу и колл-центр для доноров плазмы с антителами к COVID-19 и горячая линия для горожан с нарушениями слуха.

Колл-центр по вопросам коронавируса начал работу в марте. Горячая линия была создана для того, чтобы старшее поколения, люди с хроническими заболеваниями и другие москвичи из группы риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники. За период с 23 марта по 26 июня на горячую линию поступило 1 295 890 звонков, было оформлено 512 709 социальных услуг.

В конце сентября горячая линия возобновила прием заявок. Сейчас все жители, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, могут позвонить и заказать бесплатную доставку льготных лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, медицинских препаратов и кормов для животных. Кроме того, принимаются заявки на доставку дров в дачные и жилые загородные дома.

С 26 сентября социальным работникам было передано 114 149 обращений по вопросу предоставления социальных услуг. Порядка 80% заказов выполняются в тот же день. Те обращения, которые поступают в вечернее время, выполняются утром на следующий день. Самые сложные и нестандартные заявки отрабатываются в течение 1-3 дней.

По каждой выполненной заявке сотрудники отдела качества проводят обзвон, уточняя у человека, соблюдались ли меры предосторожности, был ли социальный работник в маске и перчатках, дистанционно ли передал товары. 97,4 % горожан довольны работой горячей линии.

Большое внимание уделяется безопасности. Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, а доставка осуществляется бесконтактно. Все социальные работники, задействованные в выполнении обращений на горячую линию, регулярно проходят тесты на коронавирус.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно с 8:00 до 21:00. Если вы находитесь на самоизоляции и вам нужна помощь, звоните: +7 (495) 870-45-09.

Колл-центр для доноров плазмы с антителами к коронавирусу работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Любой житель Москвы сможет обратиться по номеру телефона +7 (495) 870-45-16, чтобы уточнить любые интересующие вопросы и записаться на донацию.

Для горожан, которые имеют нарушения слуха, все новогодние каникулы в прежнем режиме будут трудиться сурдопереводчики горячей линии "Говори руками". Оставить заявку на получение помощи можно с 8:00 до 21:00 по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber по телефону: +7 (926) 870-44-44, в Skype, а также телеграм-чате GovoriRukami. Кроме того, москвичи с нарушением слуха могут отправить запрос или видеообращение на электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.