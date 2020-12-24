Спикер Липецкого облсовета вручил награды участковым

Павел Путилин отметил вклад участковых Липецкой области в охрану общественного порядка. За десять месяцев 2020 года в регионе участковыми раскрыто 2355 преступлений. Каждое третье преступление - раскрывается представителями этой службы. И в тоже время спикер регионального парламента призвал участковых усилить профилактическую работу по предупреждению различных видов мошеннических действий.
- Этот год выдался непростым во всех сферах общественной жизни. Несмотря на трудности, вы с честью и достоинством выполняете свой долг, - сказал спикер облсовета Павел Путилин. - К сожалению, в пандемию активизировались мошенники. Злоумышленники пользуются случаем и играют на страхах наших жителей за здоровье своих близких. Одни представляются медработниками и срочно требуют оплатить лечение, другие действуют через социальные сети и телефонные звонки. Таких схем много, и они вам известны. Не жалеют никого - ни детей, ни пенсионеров. Поэтому призываю вас активизировать работу по профилактике таких преступлений. Сегодня во многом необходимо играть на опережение.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин вручил награды лучшим участковым региона. Победителей определили в двух категориях - лучший городской и сельский участковый, и лучшее городское и сельское подразделение участковых уполномоченных полиции.
Первые места завоевали старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 6 УМВД России по городу Липецку майор Дмитрий Золотарев и старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Грязинскому району майор Сергей Колупаев. Лучшие участковые получили в личное пользование автомобили "Лада Гранта".
Звание "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области" (по городским округам и муниципальным районам) в 2020 году получили отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России по городу Липецку и отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Тербунский". Коллективы получили в служебное пользование автомобили "Лада Гранта".