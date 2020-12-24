Спикер Липецкого облсовета вручил награды участковым

В УМВД по Липецкой области состоялось награждение победителей конкурса на звания "Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области" и "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области" в 2020 году. В церемонии приняли участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев, начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов.

Павел Путилин отметил вклад участковых Липецкой области в охрану общественного порядка. За десять месяцев 2020 года в регионе участковыми раскрыто 2355 преступлений. Каждое третье преступление - раскрывается представителями этой службы. И в тоже время спикер регионального парламента призвал участковых усилить профилактическую работу по предупреждению различных видов мошеннических действий.

- Этот год выдался непростым во всех сферах общественной жизни. Несмотря на трудности, вы с честью и достоинством выполняете свой долг, - сказал спикер облсовета Павел Путилин. - К сожалению, в пандемию активизировались мошенники. Злоумышленники пользуются случаем и играют на страхах наших жителей за здоровье своих близких. Одни представляются медработниками и срочно требуют оплатить лечение, другие действуют через социальные сети и телефонные звонки. Таких схем много, и они вам известны. Не жалеют никого - ни детей, ни пенсионеров. Поэтому призываю вас активизировать работу по профилактике таких преступлений. Сегодня во многом необходимо играть на опережение.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин вручил награды лучшим участковым региона. Победителей определили в двух категориях - лучший городской и сельский участковый, и лучшее городское и сельское подразделение участковых уполномоченных полиции.

Первые места завоевали старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 6 УМВД России по городу Липецку майор Дмитрий Золотарев и старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Грязинскому району майор Сергей Колупаев. Лучшие участковые получили в личное пользование автомобили "Лада Гранта".

Звание "Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области" (по городским округам и муниципальным районам) в 2020 году получили отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России по городу Липецку и отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Тербунский". Коллективы получили в служебное пользование автомобили "Лада Гранта".