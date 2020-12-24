В Москве от коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes

В Москве от коронавирусной инфекции скончался владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний России Владимир Христов. Ему был 71 год. Forbes в нынешнем году оценил его состояние в $500 млн.

Информацию о смерти предпринимателя подтвердил генеральный директор "Сусуманзолото" Александр Чугунов (Христов являлся владельцем компании). Ранее бизнесмен вошел в рейтинг российских золотопромышленников, представленный Forbes в марте 2020 года. В нем он занял девятое место.

Начинал карьеру Владимир Христов с должности главного инженера на Сусуманском горно-обогатительном комбинате. В 1991 году он стал его генеральным директором. В 1995 году Христов участвовал в приватизации комбината, создав на его базе холдинг. До последнего времени Христову принадлежало около 65% акций компании. Также бизнесмен активно участвовал в политической жизни: начиная с 1990 года Христов несколько раз избирался в Магаданскую областную думу.