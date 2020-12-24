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24.12.2020 04:59
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Приамурье запустило новую меру поддержки многодетных

Текст: Татьяна Дмитракова
Семь многодетных семей, проживающих в зоне БАМа, получили сертификаты на покупку жилья.

Среди них - семья Лакиза с тремя детьми из города Тында. Прежде амурчане 13 лет прожили в деревянном многоквартирном доме.

- Дом признали аварийным в 2012 году. Теперь у нас появилась возможность сменить место жительства. На выделенный сертификат планируем купить квартиру в Тынде, но уже в следующем году. Воспользоваться сертификатом надо в течение полугода, - рассказала многодетная мама Наталья Лакиза.

В 2020 году планируется переселение из ветхого жилья не менее 11 многодетных семей, на это из областного бюджета выделили более 56,07 миллиона рублей.

Новая форма социальной поддержки появилась благодаря инициативе главы Амурской области Василия Орлова. Во время его рабочей поездки в северные районы Приамурья в октябре поднималась проблема очередности расселения людей из аварийного жилья в зоне БАМа. В регионе более пяти тысяч человек, нуждающихся в переселении. На это нужно около 20 миллиардов рублей. По поручению губернатора был утвержден порядок, по которому многодетные семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде северной части области, получат возможность в первоочередном порядке обзавестись новым жильем.

Фото: Правительство Амурской области
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- Нам удалось оперативно запустить совершенно новую меру поддержки многодетных амурских семей. Теперь ее необходимо доработать так, чтобы максимальное количество людей могли ею воспользоваться. Поэтому главы муниципалитетов сейчас должны проанализировать ситуацию и, если люди по каким-то формальным причинам не попадают в программу, разобраться в каждом случае индивидуально. Ждем предложения с мест по усовершенствованию меры поддержки. Финансово мы поддержим, - отметил Василий Орлов.

В список для обеспечения жильем включены жители городов Зея и Тында, Зейского, Мазановского, Селемджинского и Тындинского районов.

- Инициатива правительства Амурской области - отличная подмога столице БАМа в реализации задач по переселению из ветхого и аварийного жилья. Выделение субсидии - идеальный вариант в сегодняшних условиях. У людей появилась замечательная возможность самостоятельно выбрать себе понравившуюся квартиру или дом, - прокомментировала мэр города Тынды Марина Михайлова.

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Социальная выплата рассчитывается исходя из площади утраченного жилья, но не менее учетной нормы - 15 квадратных метров на члена семьи. Причем купить можно не одно, а несколько жилых помещений.

Выплата предоставляется однократно и только в отношении одного расселяемого аварийного жилого помещения, расположенного в зоне БАМа. В свою очередь многодетные семьи, претендующие на новую меру социальной поддержки, должны соответствовать определенным требованиям, в том числе воспитывать трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Нужно отметить, что многодетные семьи, проживающие на территории Амурской области, могут воспользоваться широким спектром государственной помощи. С октября 2019 года меры социальной поддержки предоставляются им вне зависимости от уровня дохода семьи. В 2020 году помощью, предусмотренной областным законом области "О мерах социальной поддержки многодетных семей", воспользовались около 9,5 тысячи семей - почти на тысячу больше, чем в 2019-м.

В Приамурье последовательно решают задачу обеспечения комфортным жильем многодетных.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
В Приамурье уточнят число нуждающихся в переезде из ветхого жилья

С 2010 по 2019 годы социальная выплата на общую сумму 127,7 миллиона рублей на улучшение жилищных условий была предоставлена 53 семьям. Право на получение этой меры социальной поддержки имеют лица, проживающие на территории Амурской области и имеющие шесть и более детей в возрасте до 18 лет.

- В 2020 году 28 таких семей уже получили выплаты из областного бюджета. На это мы выделили 81,4 миллиона рублей, - сообщил Василий Орлов. - В ближайшие три года всем амурским семьям, где воспитываются шесть и более детей, поможем приобрести жилье. Я дал поручение профильным министерством просчитать потребность в средствах, чтобы господдержку получили многодетные, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилье, и в трехлетней перспективе закрыть имеющуюся очередь.

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