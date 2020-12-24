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24.12.2020 13:45

Жители Якутии смогут подключить сим-карты МегаФона с национальным дизайном

Оператор выпустил для абонентов Якутии тысячи сим-карт с нестандартным дизайном. На них изображен орнамент, изображающий стерха, - один из самых узнаваемых символов в республике. Теперь жители региона, подключаясь к сети МегаФона, получат необычную сим-карту с национальным узором.

"Республика Саха (Якутия) - уникальный регион с богатейшей самобытной культурой, - отмечает директор Якутского отделения МегаФона Наталия Ящук. - Мы знаем, насколько важно для жителей республики сохранение культурных традиций, которые тесно переплетены с повседневной жизнью якутян. Наш новый проект с уникальным дизайном сим-карт призван подчеркнуть эту культурную самобытность народа Саха".

При разработке дизайна лимитированной серии сим-карт рассматривалось несколько вариантов изображений. По результатам исследований в фокус-группах был выбран символ стерха (белого журавля) - духовного символа Якутии. Эта священная для якутского народа птица олицетворяет собой счастье, процветание и чистоту. Стерх воспет в эпосе народа Саха, многочисленных песнях, стихах. Встреча с ним предвещает добрые события.

В Якутию уже поступило 22 тысячи необычных сим-карт с изображением стерха, которые будут распространяться в салонах МегаФона по всей территории республики.

МегаФон - оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МегаФон"

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