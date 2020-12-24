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24.12.2020 16:09
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров встретился с детьми - участниками акции "Елка желаний"

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Традиционно в Самарской области в преддверии Нового Года проходит масштабная благотворительная акция "Елка желаний", благодаря которой сбываются самые заветные мечты сотен мальчишек и девчонок из детских домов, многодетных семей, ребят с ограничениями по здоровью.
Дмитрий Азаров снял с "Елки желаний" семь открыток с пожеланиями детей. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Дмитрий Азаров снял с "Елки желаний" семь открыток с пожеланиями детей. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Дмитрий Азаров снял с "Елки желаний" семь открыток с пожеланиями детей. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Неизменно поддерживает благотворительную акцию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году он исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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- Перед новым годом все мы ждем чудо - как взрослые люди, так и маленькие девчонки, и мальчишки. Я рад вас увидеть и лично поздравить с наступающим праздником. Ваши обращения к Деду Морозу долетели, и по его поручению попали на "Елку желаний". Мы постарались их выполнить, - отметил глава региона, обращаясь к детям.

Напомним, в начале недели с новогоднего дерева в здании областного правительства губернатор снял семь открыток с самыми разными пожеланиями. Одну из них оставил 14-летний воспитанник новокуйбышевского реабилитационного центра "Наш дом" Александр Лапаев.

Парень хорошо учится в школе, с 6 класса начал всерьез заниматься музыкой - пока самостоятельно. Сейчас начал осваивать гитару, но своего инструмента нет. Поэтому и загадал такое желание.

- Я решил заниматься музыкой, потому что у меня хороший музыкальный слух. С 6 класса хотел научиться играть на гитаре, - рассказал Александр на встрече с губернатором.

В будущем Александр хочет стать инженером крупного завода, но и занятие музыкой бросать не намерен. Он неоднократно принимал участие в конкурсе патриотической песни Новокуйбышевска "Я люблю тебя, Россия!". На Новый Год Александр мечтал получить гитару, на которой будет играть и петь свои песни. Дмитрий Азаров исполнил его желание и подарил мальчику музыкальный инструмент.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
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Младшая сестра Александр - Диана Лапаева - тоже очень талантлива. Увлекается танцами, занимается рукоделием, рисует, поёт, участвует в спектаклях. Кроме того, девочка является министром культуры ученического самоуправления. Среди любимых школьных предметов - литература. Поэтому в конкурсе чтецов постоянно занимает только призовые места. Диана получила в подарок набор "Юный парфюмер", поскольку она мечтает придумать духи, которые притягивали бы счастье.

16-летней Валерии Ореховой Дмитрий Азаров подарил многофункциональный настольный светильник, 9-летнему Семену Бучину - роликовые коньки, а Варваре Кишениной - SMART-часы. Восьмилетний Артем Емосуев получил в подарок набор конструктора, а Арина Перфилова - красивую куклу.

Во время беседы за чашкой чая с пирожными все ребята поделились с губернатором своими достижениями. Глава региона похвалил ребят за их успехи в учёбе и увлечения - спортивные и творческие.

- Если человек в самом юном возрасте старается как можно больше узнать, хорошо учиться, дружит со своими одноклассниками, может что-то смастерить, сыграть на гитаре, поднять настроение окружающим, то он становится очень уважаемым и нужным обществу. Такие люди становятся хорошими инженерами, художниками, музыкантами, учёными, преподавателями, врачами, которые заботятся о здоровье всех и каждого, - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Дети спросили, о каком подарке на Новый Год мечтает сам губернатор

- Здоровье всех жителей Самарской области было бы для меня самым главным подарком. Чтобы жителей региона становилось всё больше и больше, а болеющих людей все меньше, - прозвучал ответ.

Ребята также поинтересовались, как он успевает справляться с нелегкой работой. Дмитрий Азаров объяснил гостям, что для этого нужно планировать свои дела заранее, тогда всё получится. На прощанье дети вручили главе региона подарки, сделанные своими руками.

Справка "РГ"

В этом году в рамках благотворительной акции исполнятся желания более трех тысяч детей. 67 "Елок желаний" установлены во всех городах и районах области - в администрациях муниципалитетов, на заводах и предприятиях, в торговых центрах и магазинах. Поэтому исполнить самые сокровенные мечты детей-сирот, воспитанников приютов, ребят из многодетных семей и с ограничениями по здоровью может каждый житель региона.

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