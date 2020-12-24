Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника

Глава Саратова Михаил Исаев ушел на самоизоляцию из-за болезни родственника.

Как рассказал мэр на своей странице в Instagram, его близкий родственник сдал положительный тест на коронавирус.

Исаев подчеркнул, что сам он не болеет и чувствует себя хорошо. Градоначальник сообщил, что собирается работать дистанционно.

В четверг оперативный штаб при правительстве региона сообщил о новых 273 лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, из них 106 таких больных в Саратове. За сутки выздоровели 168 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 33416 саратовцев.