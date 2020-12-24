Нижегородские коммунальщики заплатят 100 тысяч за упавший на авто лед

В Нижнем Новгороде коммунальщики заплатят штраф в 100 тысяч рублей за упавшую с крыши дома на автомобиль глыбу льда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Происшествие случилось 17 февраля 2019 года. Пострадавший припарковал свою дорогую иномарку BMW X3 у дома № 6 по улице Ульянова. Из-за упавшего льда машина получила механические повреждения.

Суд выяснил, что за техническое обслуживание дома отвечала Домоуправляющая компания Нижегородского района. Ее сотрудники почистили крышу ненадлежащим образом, то есть не выполнили взятые на себя обязательства. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.