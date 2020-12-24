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24.12.2020 16:42
Рубрика: Происшествия

Нижегородские коммунальщики заплатят 100 тысяч за упавший на авто лед

Текст: Яна Шамаева

В Нижнем Новгороде коммунальщики заплатят штраф в 100 тысяч рублей за упавшую с крыши дома на автомобиль глыбу льда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фото: https://www.youtube.com
Во Владивостоке упавшая с крыши бетонная плита раздавила автомобиль

Происшествие случилось 17 февраля 2019 года. Пострадавший припарковал свою дорогую иномарку BMW X3 у дома № 6 по улице Ульянова. Из-за упавшего льда машина получила механические повреждения.

Суд выяснил, что за техническое обслуживание дома отвечала Домоуправляющая компания Нижегородского района. Ее сотрудники почистили крышу ненадлежащим образом, то есть не выполнили взятые на себя обязательства. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Перезимовать

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