Суд изменил меру пресечения врачу по делу о стрельбе на Бору

Нижегородский областной суд изменил меру пресечения врачу-психиатру, арестованному по делу о стрельбе в поселке Большеорловское Борского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Врач отправлен под домашний арест до 12 февраля 2021 года включительно. Напомним, суд арестовал психиатра в октябре. Врача подозревают в халатности при выдаче справки для разрешения на ношение огнестрельного оружия 18-летнему молодому человеку, устроившему массовый расстрел местных жителей в Большеорловском.

Трагедия произошла 12 октября. В результате стрельбы погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы. Тело стрелявшего было найдено позже. Одна из пострадавших - бабушка молодого человека - спустя месяц скончалась в больнице.