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24.12.2020 11:20
Рубрика: Власть

Подписано соглашение между Приангарьем и НИЦ "Строительство"

Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор организации Виталий Крючков. В рамках соглашения сегодня в регионе открыто Сибирское отделение Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В. А. Кучеренко.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава региона отмечал, что правительство Иркутской области заинтересовано в открытии в регионе филиала. Проектные и строительные организации смогут получить квалифицированную техническую помощь, консультации, научные и методические данные в режиме прямого диалога. Организации Иркутской области сотрудничают с институтом на протяжении 60 лет. За этот период реализованы проекты по реконструкции зданий, внедрению систем сейсмозащиты, проведены масштабные исследования домостроительных систем. Специалисты центра уже работают в регионе, в частности, ведут научное сопровождение сноса первой хрущевки Иркутской области - дома 335 серии, который демонтировали в Ангарске.

- Открытие отделения и подписание соглашения о сотрудничестве станет дополнительным стимулом для успешного развития строительной отрасли в регионе. У нас есть семь домов 335 серии, которые признаны аварийными, не пригодными для проживания. Хотелось бы, чтобы специалисты научно-исследовательского центра "Строительство" в следующем году приняли участие в их обследовании. Это позволит предоставить аналитический материал на федеральном уровне для включения Иркутской области в федеральную программу по обследованию всех домов этой серии, - сказал Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
На нацпроекты в Приангарье в 2021 году направят 28,4 млрд рублей

Разработка программы обследования домов 335 серии, признанных аварийными и подлежащим сносу, но не вошедших в реестры аварийного жилищного фонда, является задачей, которую Игорь Кобзев поставил министерству строительства, дорожного хозяйства во время оглашения Послания Законодательному собранию Иркутской области. Сотрудничество с Сибирским отделением Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени В. А. Кучеренко позволит ускорить ее выполнение.

- Это вопрос безопасности жителей. Учитывая масштаб проблемы, решать ее нужно с привлечением федеральных средств, - отметил Игорь Кобзев.

Первый дом 335-й серии в Иркутской области был построен в 1959 году именно в Ангарске. Он находился в аварийном состоянии, имел дефицит сейсмостойкости. В нем было 12 квартир. Их жильцы уже переехали в равноценное по площади жилье. Из средств областного бюджета на это было направлено 22,3 млн рублей, еще 10 - на испытания дома и его демонтаж.

Дома 335-й серии в прошлом веке активно строили в Иркутской области. Больше всего их в Ангарске - около 500. Компания "Дом.РФ" (создана в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики) подготовила мастер-план развития Ангарска, включающий замену домов 335 серии. Главе города поручено провести общественные слушания и внести необходимые коррективы в генплан города. Также такие строения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и в других населенных пунктах.

Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости признанных аварийными и подлежащими сносу. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение региональному правительству провести техническое освидетельствование этих домов, признанных аварийными из-за дефицита сейсмостойкости, подготовить документы для участия в федеральной программе по переселению домов 335-й серии. К решению этой задачи подключится Союз строителей региона.

- Мы должны четко понимать состояние фундаментов и несущих конструкций домов 335 серии, насколько они безопасны в нашем сейсмически активном регионе. У меня был разговор с главой МЧС, и Евгений Николаевич Зиничев, который также является председателем правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сказал, что поддержит нас по этому вопросу, - сообщил Игорь Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Ангарске началось обследование первого дома 335-й серии

Виталий Крючков рассказал о планах проведения паспортизации домов 335 серии, сегментирования их по нескольким группам.

-Это дома, которые невозможно привести к современным нормативным требованиям, мы будем рекомендовать их сносить и переселять граждан. Также будут определены дома, в которых возможно провести реконструкцию и создать безопасные условия проживания граждан, - сказал Виталий Крючков.

Также специалисты отделения будут участвовать в разработке региональных программ в области строительства для Приангарья и соседних регионов, проектировать сложные и уникальные объекты, участвовать в мероприятиях по повышению сейсмической безопасности региона, в реконструкции и восстановлении зданий типовых серий, пострадавших при стихийных бедствиях. Ранее специалисты института вели научное сопровождение строительства ледового дворца в Иркутске, реконструкции зданий Сбербанка России и Центрального банка Российской Федерации. Специалисты научно-исследовательского центра, в частности, давали консультации по использованию галечника для строительства дамб в Тулуне.

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