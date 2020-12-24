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24.12.2020 11:51
Рубрика: Культура

В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба музея-заповедника Царское Село Фото: Пресс-служба музея-заповедника Царское Село
Фото: Пресс-служба музея-заповедника Царское Село

В коллекции музея-заповедника Царское Село появились три дорожных сундука, которые принадлежали Марие Федоровне, супруге императора Александра III. Они были выкуплены из частной коллекции.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба музея, сундуки будут выставлены в Гардеробной императрицы в Александровском Дворце. Сейчас там ведется масштабная реставрация и для посетителей он закрыт.

Все три сундука были изготовлены в мастерской Вильгельма Деринга. Он был весьма известным специалистом своего дела, у него заказывали товары для путешествий самые именитые особы Петербурга. Также Деринг был официальным поставщиком императорского двора.

Сами сундуки довольно необычны. Они пронумерованы. Музею достались сундуки под номерами: 17, 24 и 26. Все они обтянуты кожей, на уголках имеются металлические накладки, а внутри обиты светлой тканью.

Закрывались сундуки на металлические защелки и навесной замок. На одном из сундуков сохранилась овальная накладка с монограммой "МФ" под императорской короной. На других накладки тоже изначально были, но сейчас они утрачены.

Стоит отметить, что сами сундуки выглядят довольно скромно, и это несмотря на то, что в конце XIX века мастера уже научились создавать дорожные вещи с самым замысловатым декором. Но вычурность не любила сама Мария Федоровна: она обустраивала свой быт весьма простыми с виду вещами.

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