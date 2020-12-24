В Калининграде супругов приговорили к колонии за госизмену

В Калининграде супружескую пару осудили за работу на спецслужбы Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Калининградцев признали виновными в совершении преступления по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Жену приговорили к двенадцати с половиной годам колонии общего режима, мужа - к тринадцати годам колонии. Кроме того, каждому из супругов присудили штраф - 100 тысяч рублей.

Как установил суд, поначалу латвийские спецслужбы завербовали супругу. Это произошло в 2012 году, когда калининградка была за границей. Она собирала и передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну.

В 2015-м был завербован муж, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области. Сообщается, что он похитил секретную информацию и вместе с супругой передал ее латвийским спецслужбам.

Приговор в законную силу не вступил, супруги могут его обжаловать.