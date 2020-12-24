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24.12.2020 16:50
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти загорелся детский санаторий

Текст: Мария Голубкова

В деревне Колчаново Волховского района Ленинградской области ликвидирован пожар в детском пульмонологическом санатории. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России, площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

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- В 15.00 поступило сообщение о пожаре в Ленинградской области в селе Колчаново, улица Центральная, дом 45, - уточнили спасатели. - В 15.55 - локализация пожара на площади 750 квадратных метров.

Согласно официальной информации со страницы санатория, он размещается в деревянных корпусах бывшей усадьбы помещиков Пименовых-Шараповых и работает круглый год. По данным властей региона, дети во время пожара находились в другом здании, никто не пострадал.

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