В Ленобласти загорелся детский санаторий

В деревне Колчаново Волховского района Ленинградской области ликвидирован пожар в детском пульмонологическом санатории. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России, площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

- В 15.00 поступило сообщение о пожаре в Ленинградской области в селе Колчаново, улица Центральная, дом 45, - уточнили спасатели. - В 15.55 - локализация пожара на площади 750 квадратных метров.

Согласно официальной информации со страницы санатория, он размещается в деревянных корпусах бывшей усадьбы помещиков Пименовых-Шараповых и работает круглый год. По данным властей региона, дети во время пожара находились в другом здании, никто не пострадал.