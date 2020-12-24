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24.12.2020 17:16
Рубрика: Происшествия

На Кубани дали крупные сроки банде торговцев контрафактным алкоголем

Текст: Михаил Сухарев

Павловский районный суд вынес приговоры трем мужчинам, которых признали виновными сразу по шести статьям уголовного кодекса, связанными с незаконной торговлей нелегальным алкоголем. Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело составило 29 томов.

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- В январе 2018 года житель Краснодара, организовал на территории Павловского района незаконную деятельность по продаже нелегального алкоголя. Для этого он привлек своих знакомых - приезжего из Ставропольского края и еще одного жителя Краснодара. С января по июнь 2018 года участники группы приобретали и хранили на специально отведенном складе контрафактную алкогольную продукцию, а затем реализовывали ее, используя поддельные акцизные марки и чужие товарные знаки, - следует из приговора суда.

Поймать подпольных самогонщиков удалось во время спецоперации УФСБ России по Краснодарскому краю. При облаве на склад в Павловской правоохранители изъяли больше 45 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости с этикетками известных брендов. Стоимость изъятого эксперты оценили минимум в 10 миллионов рублей, а предварительный ущерб обладателям прав на используемые преступниками марки превысил 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Организатору преступной группы суд назначил 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф размером в один миллион рублей. Двое его сообщников получили 5 и 8 лет лишения свободы и штрафы в 900 и 400 тысяч. Кроме того, суд взыскал компенсацию в пользу правообладателей торговых марок. Приговор пока не вступил в законную силу.

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