На Кубани полиция задержала одного из грабителей банка

Новости

В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
Лето может сыграть с Робби в новых "Пиратах Карибского моря" 12:19
Путин поздравил Алиева с днем рождения 12:16
Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября 12:13
В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов 12:12
Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора 12:08
Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании 12:08
Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны 12:02
Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года 12:00
На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных 11:58
Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом 11:54
В Москву идут 15-градусные морозы 11:53
В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны 11:51
В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем 11:48
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов 11:38
Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19 11:34
У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры 11:25
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19 11:18
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы 11:16
Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД 11:13
Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника 11:12
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днем 11:12
СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича 11:04
Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 10:45
В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 11:38
Рубрика: Происшествия

На Кубани полиция задержала одного из грабителей банка

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани задержали второго из трех грабителей банка, совершивших дерзкий налет на финансовое учреждение и затем ранивших полицейского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, задержанный оказался 35-летним жителем Туапсинского района.

Севастопольца задержали по подозрению в убийстве пропавшей жены

"Он скрывался от правоохранительных органов в доме у родственников в селе Кривенковском, а затем на рейсовом автобусе проследовал в город Туапсе, где и был задержан оперативниками вблизи автовокзала", - сообщили в полиции края.

В ведомстве добавили, что сейчас мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства. Тем временем, ведется поиск последнего из грабителей банка.

Как ранее уже писала "РГ", личности налетчиков установлены. Известно, что утром 23 декабря они угнали ВАЗ-2112 и на этой машине приехали в отделение одного из банков города на улице Атарбекова, 24. Там грабители взломали двери, вошли в помещение и забрали платежный терминал. Затем при задержании они попытались уйти от погони, но полиция заблокировала их машину в переулке. Убегая, преступники устроили стрельбу на улице, где ранили одного из полицейских и расстреляли автомобиль ДПС. Тем не менее, один из нападавших был задержан.

Разыскивая двух других, полиция перекрыла все выезды из города, что вызвало на улицах кубанской столицы многокилометровые пробки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду