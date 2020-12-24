На Кубани полиция задержала одного из грабителей банка

На Кубани задержали второго из трех грабителей банка, совершивших дерзкий налет на финансовое учреждение и затем ранивших полицейского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, задержанный оказался 35-летним жителем Туапсинского района.

"Он скрывался от правоохранительных органов в доме у родственников в селе Кривенковском, а затем на рейсовом автобусе проследовал в город Туапсе, где и был задержан оперативниками вблизи автовокзала", - сообщили в полиции края.

В ведомстве добавили, что сейчас мужчина доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства. Тем временем, ведется поиск последнего из грабителей банка.

Как ранее уже писала "РГ", личности налетчиков установлены. Известно, что утром 23 декабря они угнали ВАЗ-2112 и на этой машине приехали в отделение одного из банков города на улице Атарбекова, 24. Там грабители взломали двери, вошли в помещение и забрали платежный терминал. Затем при задержании они попытались уйти от погони, но полиция заблокировала их машину в переулке. Убегая, преступники устроили стрельбу на улице, где ранили одного из полицейских и расстреляли автомобиль ДПС. Тем не менее, один из нападавших был задержан.

Разыскивая двух других, полиция перекрыла все выезды из города, что вызвало на улицах кубанской столицы многокилометровые пробки.