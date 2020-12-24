В гериатрическом интернате Севастополя выявили очаг COVID-19

В Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщил директор департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко.

- Один из наших подопечных с подозрением на инсульт был помещен в медучреждение, вернулся, и затем у контактировавших с ним медработников интерната был выявлен COVID-19, - сообщил Борисенко на заседании правительства.

Диагноз подтвержден у трех сотрудников дома-интерната, четвертый находится под подозрением. Борисенко рассказал, что в социальном учреждении были усилены меры санитарной безопасности. Подопечных перестали кормить в общем зале, разделили персонал медицинского и жилого корпусов, чтобы работники не контактировали друг с другом, стали чаще проводить дезинфекцию. В интернате сейчас живут 175 человек. У некоторых взяли мазки на COVID-19.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование всех подопечных на коронавирус, а также выяснить, почему произошло заражение пациента в больнице.

В Севастополе за последние сутки COVID-19 выявлен у 81 человека. Четыре пациента умерли. Примерно такие же показатели фиксировались в предыдущие дни.