В Сочи на работников частного детсада завели четыре уголовных дела

В городе-курорте Сочи правоохранители выявили в работе частного детского сада грубые нарушения и возбудили четыре уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дошкольное учреждение "Семь гномов" расположено в частном дворе на улице Кубанской. Установлено, что сад функционировал без лицензии на ведение образовательной деятельности, а также с нарушениями требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, представляющих угрозу жизни и здоровью малышей.

- Также выявлено то, что работники организации использовали заведомо подложные документы, проставляя в личные медкнижки печати и голографического знака об аттестации на знание соответствующих санитарных норм и правил, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. - Прокуратура района направила материалы проверки в орган дознания, в отношении работников возбуждено 4 уголовных дела по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение заведомо поддельного официального документа). Также в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности сада, которое находится на рассмотрении.