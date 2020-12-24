В Ямалкоммунэнерго подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества

В АО "Ямалкоммунэнерго" подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса детского творчества, посвященного Дню энергетика.

Конкурс детского рисунка был объявлен среди детей сотрудников энергокомпании в возрасте до 14 лет. Свои работы ребята выполняли по нескольким номинациям: "История Ямалкоммунэнерго", "Мама+Папа+Я=энергосемья", "Бабушкин сундучок", "Энергетика в моей жизни", "Откуда берется свет и тепло", "Я - энерджайзер", "Сказка моего детства". Юные участники смогли раскрыть свои таланты в самых разных творческих жанрах: фотографии и рисунки, резьба по дереву и выжигание, аппликации и лепка, оригинальные поделки, в основе которых - сюжеты из жизни энергетики и истории компании, в которой работают их родители.

Идея корпоративного конкурса родилась еще в 2013 году, интерес к нему только растет, а конкурсные работы с каждым годом становятся все ярче, изобретательнее.

Фото: Анастасия Куманева/ Пресс-служба компании "Ямалкоммунэнерго"

Оценивала работы юных творцов конкурсная комиссия. В общей сложности, на конкурс были представлены 264 работы в одиннадцати жанрах по трем возрастным группам. Как выяснилось, самые активные родители и их творческие дети живут в Шурышкарском районе (65 участников), в Пуровском районе (47 участников), городе Надыме (36 участников), Ямальском районе (32 участника) и в городе Муравленко (30 участников).

Жюри было не просто выбрать лучших. Главные критерии - соответствие выбранной номинации, оригинальность идеи, художественное мастерство, техника исполнения. Победителей и призеров определили в трех возрастных группах - малыши до 6 лет, ребята до 10 и до 14 лет. Маленькие творцы награждены денежными призами. Так же было принято решение поощрить всех участников конкурса по всем номинациям, так что без подарка не остались и ребята, не получившие призовые места.

Фото: Анастасия Куманева/ Пресс-служба компании "Ямалкоммунэнерго"

Итоги показали, что до сих пор творчество молодого поколения увлекает и их родителей, чей практический опыт воплощают дети в своих работах. По большому счету, детский конкурс помогает укреплению корпоративных связей, развитию творческого потенциала детей, а также поддержке престижа профессии энергетика среди подрастающего поколения.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".

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