В УФАС рассказали, куда сообщать о росте цен на сахар и масло

Напомним, что по поручению президента правительство РФ принимает меры по стабилизации цен на основные продукты. Так, 14 декабря было подписано соглашение между Минпромторгом РФ, Минсельхозом РФ, крупными федеральными торговыми сетями, поставщиками и отраслевыми ассоциациями производителей о снижении и поддержании отпускных и розничных цен на российский сахар-песок и подсолнечное масло. Для потребителя они до 1 апреля 2021 года не должны превышать 46 рублей с НДС за килограмм сахара и 110 рублей с НДС за литр масла.

При этом покупателям надо знать, что ценовая заморозка касается только тех ретейлеров, которые присоединились к соглашению. В несетевом магазине цены могут отличаться. Реестр хозяйствующих субъектов, присоединившихся к соглашению, размещен на сайте Минпромторга России.

- Мы ежедневно получаем информацию от розницы о выполнении договоренностей, поставщиков контролирует непосредственно центральный аппарат ФАС. Кроме того, вместе с прокуратурой Свердловской области начали проверки соблюдения соглашения в рознице. Причем смотрим цены не только по двум товарным позициям, понимая, что всегда есть соблазн перенести часть расходов с одних продуктов на другие, - рассказал руководитель свердловского УФАС.

По его словам, в перечень социально важного продовольствия на федеральном уровне включено 24 позиции: на них вводится госрегулирование цен в случае роста последних на 30 процентов за 30 дней. Но уже готовятся изменения в нормативный акт: достаточно будет 10 процентов роста в течение 30 дней.

- Надеемся, что торговые сети сами на своем административном уровне будут контролировать ценообразование на товары из этого перечня. Что касается дефицита - его в регионе ничего не предвещает, запасы масла, сахара и гречки на складах достаточно. Гражданам не нужно скупать их в неограниченном количестве, - подчеркнул Шалабодов.