Россия возродила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) завершил аттестацию специальной лаборатории в Арктике для испытаний гранатометного и малокалиберного - до 30 миллиметров - стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.

Объект не финансировался и не функционировал со времен распада СССР, теперь его работа восстановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. За прошедшие сорок лет лаборатория пришла в негодность, оборудование устарело, многое пришлось создавать с нуля.

В испытательных камерах лабораторного корпуса проверяется работоспособность оружия при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и в затрудненных условиях, имитирующих дождь и пылевое загрязнение и другие неблагоприятные факторы.

Как уже писала "РГ", ранее специалисты проверили несколько образцов стрелкового оружия на безотказность после частичной заморозки. Выяснилось, что к бою в экстремальных условиях готов лишь АК-200, импортные аналоги стрелять не смогли.