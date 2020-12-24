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24.12.2020,  
07:38
Текст:  Алексей Иванов

Россия возродила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) завершил аттестацию специальной лаборатории в Арктике для испытаний гранатометного и малокалиберного - до 30 миллиметров - стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Объект не финансировался и не функционировал со времен распада СССР, теперь его работа восстановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. За прошедшие сорок лет лаборатория пришла в негодность, оборудование устарело, многое пришлось создавать с нуля.

В испытательных камерах лабораторного корпуса проверяется работоспособность оружия при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия и в затрудненных условиях, имитирующих дождь и пылевое загрязнение и другие неблагоприятные факторы.

Как уже писала "РГ", ранее специалисты проверили несколько образцов стрелкового оружия на безотказность после частичной заморозки. Выяснилось, что к бою в экстремальных условиях готов лишь АК-200, импортные аналоги стрелять не смогли.

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Фото: скриншот youtube.com
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