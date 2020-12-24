Распоряжение губернатора Саратовской области от 10 декабря 2020 года № 990-р "Об организации рабочего времени в Саратовской области в декабре 2020 года"

Новости

На М-4 в Ростовской области завершили реконструкцию 12 километров трассы 18:17
Губернатор Подмосковья распорядился сделать 31 декабря нерабочим днем 18:16
Матыцин: Финансирование профессиональных лиг и клубов сократится 18:08
В РФПИ раскрыли секрет названия вакцины "Спутник V" 17:54
Москалькова предложила повысить неустойку за каждый день задержки зарплаты 17:44
Минск: Около ста молодых ученых удостоены президентских стипендий 17:34
Сингапурский пролив стал самым опасным местом в АТР 17:33
МТЗ впервые стал партнером белорусской команды на "Дакаре-2021" 17:21
В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие" 17:21
МИД Болгарии: Дед Мороз карантин соблюдать не должен 17:16
В столице объявили победителей конкурса "Доброволец Москвы - 2020" 17:11
В Аргентину доставили первую партию вакцины "Спутник V" 17:09
В Москве разработали экскурсии по местам боев народного ополчения 17:05
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-начальнику "Дальспецстроя" 16:53
В Оренбуржье 31 декабря объявили нерабочим днем 16:44
Захарова: Ученые РФ получили из Британии образцы нового штамма COVID-19 16:31
Умер основатель хард-рок-группы Mountain Лесли Уэст 16:21
"Остров Сахалин" получил главный приз XV конкурса "Просвещение через книгу" 16:17
Путин рассказал, что обсуждал рабочие вопросы с Мишустиным за полночь 16:14
В "Шереметьево" открыли после реконструкции ВПП-1 16:05
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19 15:24
В январе в РФ будет произведено 3,5 млн доз вакцины "Спутник V" 15:23
Вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным 15:15
Генштаб: Противоборство в космосе и киберсфере несет ядерную угрозу 15:06
Мантуров анонсировал появление порошкообразной вакцины от COVID-19 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Саратовской области от 10 декабря 2020 года № 990-р "Об организации рабочего времени в Саратовской области в декабре 2020 года"

Дата подписания 10 декабря 2020 г.
Опубликован 24 декабря 2020 г.

В целях рациональной организации в Саратовской области рабочего времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Саратовской области, предоставить работникам день отдыха 31 декабря 2020 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Саратовской области от 10 декабря 2020 года № 987-р "Об организации рабочего времени в Саратовской области в декабре 2020 года".

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее распоряжение.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией