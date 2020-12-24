Распоряжение губернатора Саратовской области от 10 декабря 2020 года № 990-р "Об организации рабочего времени в Саратовской области в декабре 2020 года"

В целях рациональной организации в Саратовской области рабочего времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Саратовской области, предоставить работникам день отдыха 31 декабря 2020 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Саратовской области от 10 декабря 2020 года № 987-р "Об организации рабочего времени в Саратовской области в декабре 2020 года".

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее распоряжение.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







