Штурм Измаила: русские войска взяли неприступную крепость 230 лет назад

24 декабря 1790 года русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова взяли крепость Измаил. Это была блестящая победа. Крепость, считавшуюся неприступной, русские войска захватили меньшими силами. В результате этой победы произошел коренной перелом в Русско-турецкой войне, Россия укрепила свои позиции на Черном море и на Балканах. Этот день считается Днем воинской славы России.

Во второй половине 1790 года русская армия одержала ряд крупных побед. Но возникла непростая ситуация. После падения турецких крепостей Сулин, Исакча, Тульча и Килия отступившие гарнизоны укрылись в Измаиле. И таким образом здесь образовался очень сильный гарнизон, который, используя удачное географическое положение, создавал существенные преимущества для турецкой стороны.

Командующий русской армией князь Григорий Потемкин-Таврический приказывает генерал-аншефу Суворову немедленно явиться под Измаил. Ранним утром 13 декабря Александр Суворов прибыл на место.

Несколько дней готовились к наступлению. Суворов на макетах учил войска, как нужно штурмовать высокие стены крепости . Потом генерал-аншеф послал ультиматум начальнику крепости Измаил с предложением сдаться, дав ему 24 часа на размышление. Но тот ответил отказом. Было понятно, что турки будут стоять насмерть. Да и крепость, по утверждению самого Суворова, который лично ее осмотрел со всех сторон, не имела слабых мест. Предстоял серьезный бой.

Рано утром 22 декабря русские войска оставили лагерь и, перестроившись в колонны, выступили к назначенным позициям. В половине шестого утра колонны двинулись на штурм Измаила. Атаковали постоянно. Турки предпринимали контратаки, которые отбрасывали русскую армию, после чего та снова шла в наступление, стараясь занять выгодные позиции.

Уже к 8 часам утра все основные укрепления были взяты, но бои продолжались на улицах. Последний очаг сопротивления турецкой армии в Измаиле был на городской площади. Здесь оборонялись янычары во главе с Максуд Гиреем. Он сдался лишь тогда, когда основная часть его отряда была перебита. В 16 часов крепость пала.

Потери турецкой армии были огромными: только убитых более 26 тысяч, девять тысяч попали в плен. Общие потери русской армии составили 4582 человека.

Взятие Измаила имело огромное значение для русско-турецкой войны. Наступил коренной перелом в войне. Взятие крепости открыло прямую дорогу русской армии на Константинополь. Это был серьезный удар по суверенитету Турции, которая впервые столкнулась с угрозой потери государственности. Она была вынуждена в 1791 году подписать мирный договор в Яссах, означавший ее поражение. По этому договору было подтверждено присоединение Крыма к России и установление русско-турецкой границы по реке Днестр.